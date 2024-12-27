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Глава МЧС назвал зоны риска стихийных бедствий в 2025 году

Глава МЧС Куренков назвал зоны риска стихийных бедствий в 2025 году
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Лесные пожары и наводнения
Риски подтоплений актуальны для Курганской, Тюменской и Мурманской областей, рассказал РБК глава МЧС Александр Куренков. В марте возможны природные пожары в Забайкалье, Туве, Хабаровском и Приморском краях
Александр Куренков
Александр Куренков (Фото: Дмитрий Дубов / РИА Новости)

Где могут возникнуть паводки

Предварительный прогноз весеннего половодья на 2025 год Росгидромет даст в феврале, но подготовку к паводкоопасному периоду МЧС начало, сообщил РБК глава Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков.

Он отметил, что в Якутии толщина льда на отдельных участках реки Лена уже выше нормы на 15 см. «Высокие уровни воды прогнозируются на реках Западной Сибири, в Оби, Тоболе и Ишиме. Риски подтоплений актуальны для Курганской и Тюменской областей из-за повышенных сбросов с казахстанских ГЭС», — уточнил министр.

Как пояснил глава МЧС, характер весеннего половодья определяют несколько факторов — это температурный режим в декабре—марте, запасы воды в снежном покрове в середине марта, глубина промерзания почвы за зиму, толщина льда на реках, сроки их вскрытия, места формирования заторов и прочее. Он также добавил, что в европейской части России, как правило, выше нормы весеннее половодье проходит в Башкирии и Чувашии, Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Новгородской, Самарской, Оренбургской областях и на всей территории Центрального федерального округа.

Куренков обращает внимание, что сейчас в реках Мурманской области уровень превышает многолетние значения примерно на 1 м. «Это повышает риски подтоплений значительных территорий при активном снеготаянии», — отметил министр.

В 2024 году масштабные наводнения произошли в Оренбургской, Курганской, Тюменской, Омской областях и Якутии. Всего в зоне затопления оказались более 49 тыс. домов, свыше 98 тыс. приусадебных участков, более 34 тыс. объектов ЖКХ и свыше 1 тыс. объектов транспортной инфраструктуры.

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Фото:Мария Лисицына / РБК

Где вероятны природные пожары

В разговоре с РБК Александр Куренков сообщил, что в марте прогнозируется вероятность природных пожаров в южных районах Забайкалья, Тувы, Хабаровского и Приморского краев.

Ежегодно, как отмечают в МЧС, лесные пожары возникают в Хабаровском крае, Бурятии, Забайкалье, Еврейской автономной и Амурской областях. В последние годы больше пожаров на юге Уральского федерального округа. «Причина этого кроется в климатических изменениях», — говорит Куренков.

В 2024 году крупные пожары охватили Забайкалье, Якутию, Хабаровский край, Ростовскую и Амурскую области. Министр оценивал ущерб от пожаров в 2024 году в 16 млрд руб. В 2023 году площадь лесных пожаров составила 4,3 млн га — на треть больше, чем в 2022 году. Почти все пожары (83% всех площадей) пришлось на шесть регионов — Якутию, Хабаровский край, Магаданскую, Амурскую, Свердловскую области и Еврейскую автономную область. Министр подчеркнул, что МЧС располагает современными технологиями, включая спутниковый мониторинг, беспилотники и стационарные камеры, которые «существенно повышают оперативность реагирования на сезонные природные угрозы».

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Александр Куренков фото

Александр Куренков

глава МЧС России, генерал-лейтенант
2 июня 1972 года
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