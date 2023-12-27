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Власти Королева задумали проложить трассу по «Лосиному Острову»

Власти Королева задумали проложить трассу по «Лосиному Острову» из-за пробок
Решить проблему пробок на пути в Королев можно лишь трассой через «Лосиный Остров», расширив служебную дорогу, считают власти
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

Власти Королева в Московской области предложили построить дублер съезда с трассы М-8 «Холмогоры» по территории национального парка «Лосиный Остров». Об этом сказано на сайте города, первым на это обратил внимание «Коммерсантъ».

Идея вызвана многокилометровыми пробками с часовыми ожиданиями, которые постоянно образуются на улице Пионерской. По задумке администрации, для строительства съезда с трассы задействуют техническую дорогу, пролегающую через «Лосиный Остров», причем не будет возведено дополнительных структурных объектов или изменены границы «Лосиного Острова».

«В часы пик трафик автомобилей превышен в три раза, образуются заторы, что, в свою очередь, вызывает острое социальное напряжение среди жителей, особенно в последние годы», — сказано в пояснительной записке к оценке воздействия на окружающую среду.

До середины января продлится общественное обсуждение инициативы (чтобы поучаствовать в нем, необходимо выбрать «Опросы», затем «Обсуждения (опросы и оценки)», после чего «Реконструкция автомобильной дороги от трассы М-8 «Холмогоры» по Водопроводной аллее до ул. Калининградская в городских округах Мытищи и Королев»).

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Фото:Александр Артеменков / ТАСС

Пробки возникают из-за увеличения численности населения в Королеве на 54 тыс. человек за последние десять лет, сообщили «Коммерсанту» в подмосковном минтрансе. Ведомство пояснило, что новая трасса позволит «пустить потоки в обход «бутылочного горлышка» на Пионерской». Строительство потребуется по служебной дороге «Лосиного Острова» и потому возникнет необходимость получить разрешение от Минприроды, уточнили там. Сроки реализации проекта пока не определены.

«С транспортной точки зрения еще один въезд в Королев необходим. Пионерская улица не справляется, ее уже расширяли», — настаивает член общественного совета при подмосковном минтрансе Андрей Мухортиков. Он признал, что любые намерения в отношении «Лосиного Острова» сродни красной тряпке для «определенных категорий граждан». По его мнению, границы особо охраняемых природных территорий (ООПТ) «не что-то сакральное». «И если это нужно в интересах людей, как сейчас, то с минимальной вырубкой необходимую для избавления от пробок дорогу стоит проложить», — считает Мухортиков.

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С ним не согласны другие эксперты. При разработке дорог через ООПТ чиновники не учитывают такую же потребность людей в заповедных территориях, как и в дорогах, указал член экспертного совета при Рослесхозе Антон Хлынов. «Более щадящие для природы варианты, как правило, обходятся дороже, но в это стоит вкладывать деньги. Сейчас не хотят обсуждать, например, вариант прокладки этой дороги по краю нацпарка, без фрагментации территорий, и настаивают на самом очевидном, но губительном для природы варианте», пояснил он. По словам эксперта, такая настойчивость в выборе именно этого маршрута «наводит на мысли, что дорога нужна для получения автомобильного доступа к незастроенным территориям для дальнейшего появления там многоэтажных кварталов».

Национальный парк «Лосиный Остров» создан в 1983 году и является крупнейшим лесным массивом на территории Москвы и области, занимая территорию около 11 тыс. га. Парк является особо охраняемой природной территорией федерального значения.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Королев Московская область пробки Лосиный Остров
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