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В Британии вырос спрос на истребители Spitfire времен Второй мировой

The Times: в Британии вырос спрос на истребители Spitfire времен Второй мировой
Spitfire считается самым известным британским истребителем времен Второй мировой. Сейчас их восстанавливают по обломкам, и у занимающейся этой фирмы большое число заказов, в том числе от богатых энтузиастов
Spitfire на авиашоу в Британии в 2023 году
Spitfire на авиашоу в Британии в 2023 году (Фото: Cody Froggatt / News Images / IMAGO)

В Великобритании стали пользоваться большим спросом восстановленные истребители Spitfire времен Второй мировой войны, пишет The Times со ссылкой на главу компании-реставратора Airframe Assemblies Стивена Визарда.

«У нас идет бурная торговля. Мы очень заняты, как никогда заняты. Мы находимся в той точке, о которой я никогда не думал», — сказал он.

В ангаре компании максимально помещаются семь Spitfire, и он полностью заполнен, отчего Airframe Assemblies вынуждены отказываться от некоторых заказов. Вскоре планируется расширение, чтобы можно было восстанавливать дополнительно два самолета.

Среди клиентов компании — музеи, коммерческие пилоты, которые хотят использовать истребители для бизнеса, а также «энтузиасты», в том числе обеспеченные люди. Стоимость восстановленного Spitfire — £3 млн (около 350 млн руб. по курсу на момент публикации).

Речь идет именно о восстановлении, а не изготовлении современной точной копии, поскольку последнее запрещено по правилам Управления гражданской авиации (Civil Aviation Authority, CAA). Но иногда в готовом самолете может быть только 5-8% оригинальных деталей, сказал Визард. Они представляют собой найденные в той или иной стране обломки.

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Фото:Kim Kyung-Hoon / Reuters

Прототипы Spitfire были показаны на выставке ВВС Великобритании в 1936 году, два года спустя самолеты начали поступать на вооружение армии страны. К 1939 году у королевских ВВС было девять эскадрилий Spitfire, к 1940-му — 19. В этом же году эти истребители использовали для отражения атак немецкой авиации (в частности, истребителям Messerschmitt Bf109E). Самая ранняя версия Spitfire имела название Mk 1, самая последняя — Mk 24. Визард указал, что было построено 22 тыс. таких машин.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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