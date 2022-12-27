ГИБДД зафиксировала резкое сокращение самого массового вида нарушений

В ноябре число превышений скорости на 20–40 км/ч заметно снизилось в Москве и области, Петербурге, Свердловской и Тюменской областях; это связывают с наступлением зимы. Но на юге инспекторы зафиксировали рост числа таких нарушений

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

В ноябре число превышений установленной скорости на 20-40 км/ч (самый массовый вид нарушения правил дорожного движения) в российских регионах резко сократилось по сравнению с октябрем, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику ГИБДД.

В Москве ведомство зафиксировало на 38% меньше подобных правонарушений, чем в октябре (898 тыс. против 1,45 млн), а в Московской области — на 40% (1,4 млн против 2,34 млн). В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы заявили, что это «обычное явление» для зимнего времени. В центре указали, что из-за ухудшения погоды водители снижают среднюю скорость «в зависимости от видимости, состояния дорог и собственного мастерства». В компании «МВС Груп» (оператор подмосковной системы фиксации нарушений) сообщили газете, что в регионе ежегодно фиксируют снижение числа таких нарушений поздней осенью.

В Свердловской и Тюменской области в ноябре было выявлено на 60% меньше нарушений скоростного режима, на Сахалине и в Нижегородской области — на 50%. В Алтайском и Хабаровском крае, Татарстане, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Белгородской и Челябинской областях снижение составило от 48 до 40%; в Ростовской области было выявлено на 20% меньше таких случаев по сравнению с октябрем.

При этом в ряде южных регионов число превышений установленной скорости, напротив, выросло: в Крыму — втрое, в Адыгее зафиксировали пятикратный рост, а в Северной Осетии — 3,6-кратный. В минтрансе Крыма это связали с увеличением количества камер на полуострове (сейчас там работают около 600 комплексов, в Севастополе — еще 300, в два раза больше, чем в 2021 году), относительно хорошей погодой и отсутствием снега.

Согласно ст. 12.9 КоАП, за превышение скорости от 20 до 40 км/ч предусмотрен штраф 500 руб., от 40 до 60 км/ч — 1000–1500 руб., от 60 до 80 км/ч — штраф 2000–2500 руб. или лишение прав на 4–6 месяцев, от 80 км/ч — 5000 руб. или лишение прав на полгода.

По данным ГИБДД, на втором месте среди самых популярных нарушений ПДД в Москве с января по октябрь 2022 года стало несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги. Следом идут нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов, нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги и нарушение правил пользования телефоном водителем.