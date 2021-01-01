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AstraZeneca сообщила о «формуле успеха» для вакцины от коронавируса

В ноябре препарат показал среднюю эффективность защиты от коронавируса 70%. По словам исполнительного директора AstraZeneca, последующие испытания продемонстрируют, что он способен конкурировать с вакцинами от Pfizer и Moderna
Фото: Francis Mascarenhas / Reuters
Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Англо-шведская биофармацевтическая компания AstraZeneca, которая совместно с Оксфордским университетом разрабатывает вакцину от коронавирусной инфекции AZD1222, выявила формулу, способную повысить эффективность препарата. Об этом в интервью The Sunday Times заявил исполнительный директор компании Паскаль Сорио.

«Мы думаем, что выявили формулу успеха и способ добиться таких же высоких показателей эффективности, как у остальных, после введения двух доз», — сказал он, но отказался уточнить детали, пообещав, что компания позднее опубликует эти данные.

Центр Гамалеи подписал с AstraZeneca меморандум по борьбе с COVID-19
Общество
Фото:Francis Mascarenhas / Reuters

В середине ноября компания сообщила, что в ходе тестов специалисты проверили два варианта введения вакцины, показавших разную эффективность. В одной группе, состоящей из 2,7 тыс. добровольцев, испытуемые сначала получили полдозы препарата, а через месяц — полную. Там эффективность вакцины достигла 90%. Другие 9 тыс. испытуемых получили два раза по полной дозе — здесь эффективность составила 62%. Среднюю эффективность препарата AstraZeneca оценила в 70%.

Сорио признал, что полученные результаты удивили его. «Но в целом мы думали, что они положительные, так как соответствуют критериям, установленным регулирующими органами по всему миру», — отметил исполнительный директор компании. Кроме того, добавил он, препарат AZD1222 со стопроцентной эффективностью защищает от тяжелых форм заболевания, требующих госпитализации. Тем не менее после объявления результатов AstraZeneca столкнулась с критикой, а ее акции упали на 3,8%.

Сейчас, по его словам, последующие испытания вакцины покажут, что она способна конкурировать с препаратами от Pfizer и BioNTech, эффективность которого разработчики оценили в 95%, и Moderna (по данным компании, при первичном анализе эффективность препарата составила 94,1%, а при тяжелых случаях заболевания — 100%).

AstraZeneca начнет испытания своей вакцины в связке со «Спутником V»
Общество
Фото:Francis Mascarenhas / Reuters

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AstraZeneca собирается провести испытания, чтобы выяснить, способна ли вакцина защитить от нового, «британского штамма» коронавируса, который эксперты считают более заразным, чем прежние мутации, рассказал Сорио. Компания также работает над новыми версиями препарата.

По словам Сорио, вакцина от AstraZeneca и Оксфордского университета будет более доступна, чем препарат от Pfizer и BionTech: препарат можно транспортировать при очень низких температурах, в то время как для хранения вакцины AZD1222 подойдет обычный холодильник. Также он указал, что доза вакцины AstraZeneca составит $3–5. Стоимость дозы вакцины от Pfizer для США составила $19,5 ($39 за введение обоих компонентов), писал ранее Bloomberg.

В конце ноября создатели российской вакцины «Спутник V» предложили англо-шведской компании совместные испытания препаратов для повышения эффективности. 21 декабря Центр им. Гамалеи, Российский фонд прямых инвестиций и компания «Р-Фарм» заключили меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом.

Автор
Наталия Анисимова
вакцина коронавирус препарат COVID-19
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