AstraZeneca сообщила о «формуле успеха» для вакцины от коронавируса

В ноябре препарат показал среднюю эффективность защиты от коронавируса 70%. По словам исполнительного директора AstraZeneca, последующие испытания продемонстрируют, что он способен конкурировать с вакцинами от Pfizer и Moderna

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Англо-шведская биофармацевтическая компания AstraZeneca, которая совместно с Оксфордским университетом разрабатывает вакцину от коронавирусной инфекции AZD1222, выявила формулу, способную повысить эффективность препарата. Об этом в интервью The Sunday Times заявил исполнительный директор компании Паскаль Сорио.

«Мы думаем, что выявили формулу успеха и способ добиться таких же высоких показателей эффективности, как у остальных, после введения двух доз», — сказал он, но отказался уточнить детали, пообещав, что компания позднее опубликует эти данные.

В середине ноября компания сообщила, что в ходе тестов специалисты проверили два варианта введения вакцины, показавших разную эффективность. В одной группе, состоящей из 2,7 тыс. добровольцев, испытуемые сначала получили полдозы препарата, а через месяц — полную. Там эффективность вакцины достигла 90%. Другие 9 тыс. испытуемых получили два раза по полной дозе — здесь эффективность составила 62%. Среднюю эффективность препарата AstraZeneca оценила в 70%.

Сорио признал, что полученные результаты удивили его. «Но в целом мы думали, что они положительные, так как соответствуют критериям, установленным регулирующими органами по всему миру», — отметил исполнительный директор компании. Кроме того, добавил он, препарат AZD1222 со стопроцентной эффективностью защищает от тяжелых форм заболевания, требующих госпитализации. Тем не менее после объявления результатов AstraZeneca столкнулась с критикой, а ее акции упали на 3,8%.