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Адвокат сообщил о возврате судом дела о хищении ₽330 млн НПО Лавочкина
По данным следствия, экс-глава и юрист НПО заключали с главой адвокатской конторы «Третьяков и партнеры» фиктивные договоры на оказание юридических услуг
Сергей Лемешевский (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Химкинский городской суд Московской области вернул прокурору дело о хищении 330 млн руб. из бюджета госкорпорации «Роскосмоса» АО «Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина» (НПО). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Сергея Шостака.

По его словам, суд принял такое решение по ходатайству гособвинителя. Уточняется, что суд при этом оставил под стражей подсудимых — бывшего гендиректора НПО Сергея Лемешевского и главы коллегии адвокатов «Третьяков и партнеры» Игоря Третьякова. Срок домашнего ареста руководителя дирекции правового обеспечения НПО Екатерины Аверьяновой продлен до 4 апреля.

Глава НПО им. Лавочкина арестован за хищения ₽330 млн у «Роскосмоса»
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По данным следствия, Лемешевский и Аверьянова заключали с конторой «Третьяков и партнеры» фиктивные договоры на оказание юридических услуг. За работы по составлению договоров НПО заплатил бюро более 330 млн руб. Уголовное дело в отношении Лемешевского и Аверьяновой было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Потерпевшей стороной по делу является госкорпорация «Роскосмос». В июле прошлого года Лемешевский был арестован.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Химкинского городского суда.

Материал дополняется

Автор: Кристина Астафурова
При участии: Роман Кирьянов
Теги: НПО Лавочкина, «Роскосмос»
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