На авиастроительном заводе в Канзасе взрывом обрушило крышу

Из-за взрыва емкости с жидким азотом на авиастроительном заводе Beechcraft в США частично обрушилась крыша здания, более десяти человек получили травмы

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На авиастроительном заводе Beechcraft в городе Уичито (штат Канзас) произошел взрыв, сообщил телеканал CNN. Из-за взрыва здание завода было значительно повреждено, часть его крыши обрушилась.

По данным Associated Press (AP), обрушение произошло около 08:00 утра по местному времени (17:00 мск). Глава медицинской службы округа Сэджвик Джон Галлахер сообщил, что 11 человек после происшествия доставили в больницы, еще четверым оказали помощь на месте. Один из раненных получил серьезные травмы, сообщил он.

Начальник отдела пожарной охраны Уичито Джеймс Фромм сообщил журналистам, что у спасателей нет данных о том, что кто-то мог оставаться в здании. Большинство работающих на заводе людей отправились на каникулы из-за праздников, поясняет CNN.

По словам пожарных, причиной взрыва стала утечка на производственной линии, по которой на завод поступал жидкий азот. Эту утечку удалось ликвидировать, однако она привела к взрыву в большой емкости с жидким азотом. Точные причины первоначальной утечки еще предстоит установить.