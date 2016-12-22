СК назвал виновника стрельбы на территории фабрики «Меньшевик»

Стрельбу на территории фабрики «Меньшевик» устроил ее бывший хозяин, рассказали в Следственном комитете. В результате инцидента погиб по меньшей мере один человек

Фото: АГН «Москва»

Главное следственное управление СКР по Москве назвало бывшего собственника фабрики «Меньшевик» подозреваемым в стрельбе на территории предприятия. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

По данным следствия, он открыл огонь, «вступив в словесный конфликт с нынешним руководством» фабрики. Погибшим, как рассказали в СК, оказался охранник.

Сейчас бывший владелец предприятия «передвигается по территории фабрики и оказывает активное сопротивление в его задержании», уточнили в ведомстве «РИА Новостям». После стрельбы Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».





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По данным СПАРК, одним из бывших совладельцев фабрики является Аверьянов Илья Иванович. Данные о том, что именно он открыл стрельбу на территории «Меньшевика» он сам позже подтвердил радиостанции BFM. «Я — директор. Я сейчас тут сижу, забаррикадировался», — утверждал Аверьянов. По его словам, «у него по поддельным документам отобрали фабрику и разорили [его]». «Короче говоря, банда кавказская, осетинская во главе с двумя прокурорами. Один из прокуроров — это Дударов, заместитель прокурора ЮВАО. Второй прокурор — это <...> заместитель прокурора Западного округа», — рассказывал он, добавляя, что эти люди «следят за объемом недвижимости».

«У меня восемь детей. Вы знаете, я четыре года бьюсь. Они все перекупают, подделывают документы, по поддельным документам отсуживаются», — заявил Аверьянов, отметив, что «сегодня утром пришел на работу», а его «стали брать штурмом — с пистолетами, с оружием». «У меня есть штатное оружие, я сегодня применил оборону. Одного застрелил, по-моему, насмерть, к сожалению. Вот такая вот история. Если останусь живой, я буду биться до конца. Сейчас меня уже окружили там, спецназ окружил. Все нормально», — говорил предприниматель.

Информация об инциденте на фабрике на юго-востоке Москвы в дежурную части столичного главка МВД поступила в 9:13 мск. «На улице Иловайская, дом 20, корп. 1, произошел конфликт между хозяйствующими субъектами на почве имущественного спора», — рассказывали в полиции, отмечая, что «один из его участников причинил огнестрельные ранения одному из оппонентов». «Пострадавший скончался. Полицейские предпринимают меры к задержанию подозреваемого в стрельбе», — заявляли в ведомстве. Погибшим оказался Алексей Костин, его застрелили из карабина «Сайга».

В это же время, как рассказывал «РИА Новости» источник в правоохранительных органах, открывший стрельбу в здании фабрики удерживал заложников. В полиции позже эту информацию назвали «не соответствующей действительности».​

Как пояснили РБК источники в МВД и в территориальном отделе полиции, утром 27 декабря сотрудники органов внутренних дел Люблино через службу 02 получили сообщение о том, что на территорию фабрики «Меньшевик» на юго-востоке Москвы «проникли» около 10 человек кавказской внешности и «выгнали сотрудников на улицу».

В ходе отработки данной информации выяснилось, что на территории ООО «КС Меньшевик», находится в том числе федеральный судебный пристав Никита Манаев, рассказал источник, добавив, что у Манаева с собой был исполнительный лист №А40-138519/14-169-1109 (Заявление о процессуальном правопреемстве), которое было выдано 10 февраля 2015 года Арбитражным судом Москвы по заявлению ООО «Денэм Холл» о взыскании долга в размере 3,3 млн руб.​

Как рассказал РБК бывший сотрудник фабрики, пожелавший остаться неназванным, на «Меньшевик» он устроился работать системным администратором. «Зарплата платилась крайне редко и не столько, сколько обещалось», — сообщил он, отметив, что «долги по зарплате остались огромные». «В долгах он [владелец фабрики] был всегда, пытался везде урвать за бесплатно или дешево, должен он был всем и повсюду. Всем [кредиторам] говорил: выбивайте через суд, мы банкрот и отдавать нам нечем», — сообщил собеседник РБК.