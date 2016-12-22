Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,97 57,31 EUR Нал. 68,79 68,07 USD Бирж. 57,60 -0,02 EUR Бирж. 68,43 +0,05 USD ЦБ. 57,73 -0,46 EUR ЦБ. 68,54 -0,55 EUR/USD 1,19 +0,00 BTC/USD Бирж. 16000,93 +295,26 MOEX 2100,25 +0,15% RTS 1148,89 +0,34% Brent 66,39 -0,60% DJIA 24754,06 -0,11% Nasdaq 6959,96 -0,08% FTSE 7594,47 +0,02%
СК назвал виновника стрельбы на территории фабрики «Меньшевик»
Лента новостей
На салатовой ветке московского метро произошел сбой 12:21, Общество Закат эры ПК: причины и следствия 12:10, РБК и Samsung В Москве произошла стрельба на территории фабрики «Меньшевик» 12:08, Фотогалерея  Полиция опровергла захват заложников на фабрике «Меньшевик» 11:56, Общество Генератор идей для подарков 11:55, РБК и ЦУМ На Можайском шоссе водитель сбил сотрудника ДПС 11:38, Общество Через границу России и Финляндии прорвался микроавтобус 11:35, Общество Подпавший под санкции США российский банк предсказал себе отзыв лицензии 11:30, Финансы Приставы опровергли исполнительные действия на фабрике «Меньшевик» 11:28, Общество Все о фишках Porsche, которые упрощают жизнь водителю 11:28, РБК и Porsche Открывший стрельбу директор фабрики объяснил свои действия самообороной 11:25, Общество Тренер российских хоккеистов объяснил поражение на старте молодежного ЧМ 11:25, Спорт Закрывшегося детского ретейлера «Банана-Мама» купили за $1 11:25, Бизнес СМИ опубликовали первые кадры с места захвата заложников в «Меньшевике» 11:23, Общество «МегаФон» полностью сменит состав совета директоров 11:23, Технологии и медиа На Дальнем Востоке восстановят маршруты полетов времен СССР 11:16, Партнерский материал СК назвал виновника стрельбы на территории фабрики «Меньшевик» 11:15, Общество На место захвата заложников в Москве прибыл глава полиции 11:08, Общество Лучшие фотографии 2017 года по версии РБК 11:02, Фотогалерея  Благодаря России: как произошла революция в перевозке нефти 125 лет назад 11:01, Shell и РБК Глава «Ростеха» не поверил в возможность дожить до отмены санкций 10:57, Бизнес СМИ назвали имя открывшего стрельбу около фабрики «Меньшевик» человека 10:53, Общество При стрельбе на фабрике «Меньшевик» погиб человек 10:53, Общество СМИ узнали о захвате заложников на фабрике «Меньшевик» в Москве 10:50, Общество Неизвестное увлечение Кристиана Диора 10:37, РБК и Dior Рядом с кондитерской фабрикой «Меньшевик» в Москве открыли стрельбу 10:28, Общество Правительство предложило изменить порядок выдачи жилья сиротам 10:27, Общество Роскачество нашло мясо краба в крабовых палочках 10:01, Бизнес
СК назвал виновника стрельбы на территории фабрики «Меньшевик»
Общество, 11:15
0
СК назвал виновника стрельбы на территории фабрики «Меньшевик»
Стрельбу на территории фабрики «Меньшевик» устроил ее бывший хозяин, рассказали в Следственном комитете. В результате инцидента погиб по меньшей мере один человек
Фото: АГН «Москва»

Главное следственное управление СКР по Москве назвало бывшего собственника фабрики «Меньшевик» подозреваемым в стрельбе на территории предприятия. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

По данным следствия, он открыл огонь, «вступив в словесный конфликт с нынешним руководством» фабрики. Погибшим, как рассказали в СК, оказался охранник.

Сейчас бывший владелец предприятия «передвигается по территории фабрики и оказывает активное сопротивление в его задержании», уточнили в ведомстве «РИА Новостям». После стрельбы Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

Видео: Пятый канал

По данным СПАРК, одним из бывших совладельцев фабрики является Аверьянов Илья Иванович. Данные о том, что именно он открыл стрельбу на территории «Меньшевика» он сам позже подтвердил радиостанции BFM. «Я — директор. Я сейчас тут сижу, забаррикадировался», — утверждал Аверьянов. По его словам, «у него по поддельным документам отобрали фабрику и разорили [его]». «Короче говоря, банда кавказская, осетинская во главе с двумя прокурорами. Один из прокуроров — это Дударов, заместитель прокурора ЮВАО. Второй прокурор — это <...> заместитель прокурора Западного округа», — рассказывал он, добавляя, что эти люди «следят за объемом недвижимости».

Стрельба на территории фабрики «Меньшевик». Фоторепортаж Еще 1 фото
Фотогалерея

«У меня восемь детей. Вы знаете, я четыре года бьюсь. Они все перекупают, подделывают документы, по поддельным документам отсуживаются», — заявил Аверьянов, отметив, что «сегодня утром пришел на работу», а его «стали брать штурмом — с пистолетами, с оружием». «У меня есть штатное оружие, я сегодня применил оборону. Одного застрелил, по-моему, насмерть, к сожалению. Вот такая вот история. Если останусь живой, я буду биться до конца. Сейчас меня уже окружили там, спецназ окружил. Все нормально», — говорил предприниматель.

Информация об инциденте на фабрике на юго-востоке Москвы в дежурную части столичного главка МВД поступила в 9:13 мск. «На улице Иловайская, дом 20, корп. 1, произошел конфликт между хозяйствующими субъектами на почве имущественного спора», — рассказывали в полиции, отмечая, что «один из его участников причинил огнестрельные ранения одному из оппонентов». «Пострадавший скончался. Полицейские предпринимают меры к задержанию подозреваемого в стрельбе», — заявляли в ведомстве. Погибшим оказался Алексей Костин, его застрелили из карабина «Сайга».

В это же время, как рассказывал «РИА Новости» источник в правоохранительных органах, открывший стрельбу в здании фабрики удерживал заложников. В полиции позже эту информацию назвали «не соответствующей действительности».​

Как пояснили РБК источники в МВД и в территориальном отделе полиции, утром 27 декабря сотрудники органов внутренних дел Люблино через службу 02 получили сообщение о том, что на территорию фабрики «Меньшевик» на юго-востоке Москвы «проникли» около 10 человек кавказской внешности и «выгнали сотрудников на улицу».

В ходе отработки данной информации выяснилось, что на территории ООО «КС Меньшевик», находится в том числе федеральный судебный пристав Никита Манаев, рассказал источник, добавив, что у Манаева с собой был исполнительный лист №А40-138519/14-169-1109 (Заявление о процессуальном правопреемстве), которое было выдано 10 февраля 2015 года Арбитражным судом Москвы по заявлению ООО «Денэм Холл» о взыскании долга в размере 3,3 млн руб.​

Как рассказал РБК бывший сотрудник фабрики, пожелавший остаться неназванным, на «Меньшевик» он устроился работать системным администратором. «Зарплата платилась крайне редко и не столько, сколько обещалось», — сообщил он, отметив, что «долги по зарплате остались огромные». «В долгах он [владелец фабрики] был всегда, пытался везде урвать за бесплатно или дешево, должен он был всем и повсюду. Всем [кредиторам] говорил: выбивайте через суд, мы банкрот и отдавать нам нечем», — сообщил собеседник РБК.

Фабрика «Меньшевик»

Кондитерская фабрика «Меньшевик» была основана в 1999 году. Выбор названия для предприятия объясняется тем, что основной его целевой аудиторией являются дети и подростки. Основным видом деятельности фабрики, по официальным данным, является производство шоколада и «сахаристых кондитерских изделий».

Согласно информации СПАРК-Интерфакс, генеральным директором ООО «КФ Меньшевик» является Илья Иванович Аверьянов. До 2005 года он входил в число совладельцев фабрики с долей в 20% капитала. 4 декабря 2017 года Арбитражный суд города Москвы принял к производству заявление Раджабова Шамсутдина Тажидиновича о признании ООО «КФ Меньшевик» банкротом. Рассмотрение заявления было намечено на 18 января.

Авторы: Евгения Маляренко, Дмитрий Серков, Любовь Алтухова, Алексей Гаврилко-Алексеев.
Теги: Следственный комитет , Москва , стрельба
Главное
Открывший стрельбу директор фабрики объяснил свои действия самообороной Общество
Материалы по теме
Полиция опровергла захват заложников на фабрике «Меньшевик» Общество
Приставы опровергли исполнительные действия на фабрике «Меньшевик» Общество
СМИ опубликовали первые кадры с места захвата заложников в «Меньшевике» Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.