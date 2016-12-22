При стрельбе на фабрике «Меньшевик» погиб человек

Один человек погиб в результате стрельбы на Иловайской улице в Москве. Об этом со ссылкой на столичное управление МВД сообщает «Интерфакс».

В полиции называют случившееся конфликтом хозяйствующих субъектов. Ранее сообщалось, что по данному адресу находится фабрика «Меньшевик».

РЕН ТВ называет имя погибшего — это 31-летний Алексей К. По предварительным данным, его застрелили из карабина «Сайга». Стрельбу, по данным телеканала, устроил директор фабрики Илья А., у которого, по некоторым данным, было много долгов.

По данным источника в правоохранительных органах, стрелявший мог захватить заложников. Для проверки этой информации на место ЧП выехали подразделения ОМОНа и СОБРа.

​Полиция пытается установить контакт со злоумышленником.