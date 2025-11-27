В Калуге выявили самый длительный случай заражения ковидом

Фото: Владислав Шатило / РБК

Исследователи из НИУ ВШЭ и других научных организаций в России и за рубежом зафиксировали максимальный по длительности случай заражения коронавирусом — одна из жительниц Калуги была носителем SARS-CoV-2 в течение двух лет. Результаты опубликованы в журнале Frontiers in Cellular and Infection Microbiology.

В команду вошли специалисты из России, Италии, Швейцарии, Великобритании и ЮАР.

Исследователи уточнили, что женщина — ВИЧ-положительная, не получавшая антиретровирусной терапии (АРВТ). В ее организме вирус SARS-CoV-2 эволюционировал — генетический анализ выявил 89 мутаций по сравнению с «предком», который относился к группе В.1.1. Это один из самых ранних выявленных вариантов возбудителя COVID-19.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии COVID-19 — она продлилась 3 года 1 месяц и 24 дня. За это время мир пережил пять волн заболеваемости коронавирусом, погибли около 7 млн человек.

В России перестали публиковать данные о смертях от этой инфекции осенью 2022 года. На тот момент в стране умерли 823,7 тыс. человек — как от заражения SARS-CoV-1, так и от сопутствующих заболеваний и осложнений.

Вирусолог, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии ФЕН НГУ Сергей Нетесов пояснил РБК, что новые штаммы коронавируса появляются регулярно.