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Умер старший вице-президент «Сбера» Николай Васев

Умер старший вице-президент Сбербанка Николай Васев
Старший вице-президент «Сбера» Николай Васев, проработавший в банке 12 лет, умер, предварительная причина смерти — сердечный приступ. Васев руководил дивизионом «Домклик», в 2022-м возглавил блок по развитию бизнес-модели
Николай Васев
Николай Васев (Фото: Сбербанк)

Умер старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Развитие клиентского опыта B2C» Николай Васев, сообщили в пресс-службе банка. По предварительному заключению врачей, причиной смерти стал сердечный приступ. Банкиру было 42 года.

В сообщении отмечается, что Васев проработал в Сбербанке больше 12 лет и «фактически выстроил вертикаль ипотечного продуктового сегмента». «Под его руководством за семь лет IT-стартап «Домклик» стал лидером ипотечного рынка с многомиллиардным оборотом, был создан цифровой сервис оформления ипотеки «Фабрика сделок», упрощен процесс покупки недвижимости и последующее сопровождение ипотеки до одного визита в банк, налажено эффективное взаимодействие с застройщиками и агентствами недвижимости по всей России», — рассказали в пресс-службе.

После назначения на пост главы блока «Развитие клиентского опыта B2C» Васев занимался изменением модели бизнеса на клиентоцентричную.

«Николай был увлеченным профессионалом своего дела, добрым, веселым и отзывчивым человеком, душой своего коллектива, надежным другом для многих коллег и партнеров по бизнесу. Руководство банка и коллеги скорбят о безвременной кончине и выражают глубокие соболезнования семье и близким Николая Васева», — сказано в сообщении.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Васев был назначен на пост старшего вице-президента и возглавил направление «Сбера» «Развитие клиентского опыта B2C» в декабре прошлого года. В компании он начал работу с должности начальника управления по работе с партнерами. В 2015 году был назначен на должность генерального директора «Домклик», в 2020 году стал вице-президентом Сбербанка.

«Я благодарю Николая за высокие результаты и вклад в развитие жилищной экосистемы «Сбера». Николай — увлеченный профессионал, смелый в решениях, любознательный и открытый к новым знаниям. Особенно я ценю в нем то, что он всегда видит за продуктом клиента», — говорил тогда глава Сбербанка Герман Греф.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Сбербанк вице-президент банка сердечный приступ
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