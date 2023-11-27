Патриарх Кирилл выделил ₽150 млн на постройку храма борцов с сектами в Москве

Патриарх Кирилл выделил ₽150 млн на храм борцов с сектами и оккультистами

Патриарх Кирилл выделил субсидию 150 млн руб. на строительство храма борцов с сектами в Москве. Стоимость оценивалась в 200 млн руб., но после возобновления строительства увеличилась на 100 млн руб. Приход обратился к главе РПЦ

Патриарх Кирилл (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выделил 150 млн руб. на строительство на юге Москвы храма борцов с сектами, задуманного при жизни убитым в 2009 году священником Даниилом Сысоевым, сообщила пресс-служба куратора программы строительства храмов в столице, депутата Госдумы Владимира Ресина, передает «РИА Новости».

«Когда после технологического перерыва возобновилось строительство каменного храма Пророка Даниила на «Кантемировской», выяснилось, что стоимость строительства увеличилась на 100 млн руб. Чтобы не тормозить процесс, приход обратился к патриарху Кириллу, и предстоятель РПЦ решил выделить субсидию в размере 150 млн руб. на строительство и благоукрашение храма», — говорится в сообщении.

По словам Ресина, сдача объекта запланирована на вторую половину 2025 года. «С субсидией от патриарха мы сможем сделать все в запланированные сроки», — цитирует депутата пресс-служба.

РБК направил запрос в синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата и в пресс-службу Ресина.

Ранее приблизительная стоимость строительства храма Пророка Даниила оценивалась в 200 млн руб., а примерная стоимость нулевого цикла (закладки фундамента и коммуникаций) — в 35,6 млн руб. «В новом храме будет продолжаться активная работа по борьбе с сектами и иными оккультными организациями, пагубно влияющими на духовный климат нашего города», — говорится на сайте, посвященном храму.

Иерей Даниил Сысоев был убит 19 ноября 2009 года в храме Апостола Фомы на Кантемировской улице, где был настоятелем. По основной версии следствия, преступление было совершено на религиозной почве. Священнослужитель не раз выступал с критикой ислама. В 2010 году Следственный комитет сообщил, что предполагаемый убийца был ликвидирован при задержании в Махачкале, в ходе которого оказал сопротивление.