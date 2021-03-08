Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Феномен черного
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 74,43 (+0,64) Инвестиции, 05 мар, 14:01
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 88,93 (-0,01) Инвестиции, 05 мар, 14:01
Меган Маркл раскрыла секретную дату свадьбы с принцем Гарри Общество, 05:54 Как у шеф-повара: готовим без суеты и беготни РБК и Miele, 05:40 NYT сообщила о готовящейся в США серии кибератак на Россию Политика, 05:18 В Киеве приспустили самый большой украинский флаг Общество, 04:49 Песков назвал ерундой обвинения в подрыве доверия к западным вакцинам Общество, 04:10 В Москве сняли режим обязательной самоизоляции для пожилых Общество, 03:45 Феномен черного: как цвет изменил жизнь, моду и представления о вселенной РБК и ASUS, 03:16 В Швейцарии проголосовали за запрет паранджи и никаба Общество, 03:03 Цена нефти Brent перевалила за $70 впервые с января прошлого года Экономика, 02:39 Главный инфекционист США назвал неприемлемым прирост заболеваемости COVID Общество, 02:01 Хуситы атаковали нефтяные объекты в Саудовской Аравии Политика, 01:55 Гастротуризм на Кубани: еда не культ, а смысл жизни РБК и Николаевские сыроварни, 01:50 Российские космонавты с борта МКС поздравили женщин с 8 Марта Общество, 01:15 Во Франции при крушении вертолета погиб миллиардер и политик Оливье Дассо Общество, 01:13
Общество ,  
0 

В Киеве приспустили самый большой украинский флаг

В Киеве из-за сильного ветра приспустили самый большой официальный флаг Украины. Об этом рассказал зампредседателя киевской администрации Вячеслав Непоп, говорится на сайте города.

«Порывы ветра дают чрезмерную нагрузку на верхушку флагштока. Поэтому, как и всегда в такую погоду, наш самый большой флаг приспустили», — сказал он.

В Киеве развернули самый большой флаг Украины
Общество

Установленный на киевских холмах флаг останется приспущенным до улучшения погоды. Как отмечается на сайте, синоптики прогнозируют порывы ветра до 45 км / вплоть до вечера 8 марта.

Размер сине-желтого полотнища составляет 16 на 24 м. Высота флагштока — почти 90 м, вес — 32 т. «На сегодня сооружение флагштока является крупнейшей в Украине», — уточняется в сообщении. Флаг развернули летом 2020 года на территории мемориального комплекса возле монумента «Родина-мать».

Украина флаг ветер Киев
Материалы по теме
В посольстве России приспустили флаг в знак скорби по жертвам COVID в США
Общество
Россияне назвали главными символами страны народ, флаг и Путина
Общество
В Киеве развернули самый большой флаг Украины
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter