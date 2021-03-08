В Киеве приспустили самый большой украинский флаг

В Киеве из-за сильного ветра приспустили самый большой официальный флаг Украины. Об этом рассказал зампредседателя киевской администрации Вячеслав Непоп, говорится на сайте города.

«Порывы ветра дают чрезмерную нагрузку на верхушку флагштока. Поэтому, как и всегда в такую погоду, наш самый большой флаг приспустили», — сказал он.

Установленный на киевских холмах флаг останется приспущенным до улучшения погоды. Как отмечается на сайте, синоптики прогнозируют порывы ветра до 45 км / вплоть до вечера 8 марта.

Размер сине-желтого полотнища составляет 16 на 24 м. Высота флагштока — почти 90 м, вес — 32 т. «На сегодня сооружение флагштока является крупнейшей в Украине», — уточняется в сообщении. Флаг развернули летом 2020 года на территории мемориального комплекса возле монумента «Родина-мать».