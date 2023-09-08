Стала известна дата выхода новой книги Пелевина
Новый роман Виктора Пелевина будет называться «Путешествие в Элевсин» и появится во всех книжных магазинах России 29 сентября. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении цифрового сервиса электронных и аудиокниг «Литрес» со ссылкой на издательство «Эксмо».
Продажи традиционно начнутся в единое время — 20:23 по Москве (в прошлом году продажи романа Пелевина «KGBT+» стартовали в 20:22).
«МУСКУСНАЯ НОЧЬ — засекреченное восстание алгоритмов, едва не погубившее планету. Начальник службы безопасности «TRANSHUMANISM INC.» адмирал-епископ Ломас уверен, что их настоящий бунт еще впереди. Этот бунт уничтожит всех — и живущих на поверхности лузеров, и переехавших в подземные цереброконтейнеры богачей», — говорится в аннотации.
Ломас посылает «баночного оперативника в пространство «ROMA-3» (нейросетевую симуляцию Рима третьего века для клиентов корпорации), чтобы предотвратить катастрофу. Именно там спрятана тайна заговора, которую стережет хозяин Рима император Порфирий.
С 8 сентября читатели смогут оформить предзаказ книги в интернет-магазинах «Читай-город», «Буквоед» и Book24.
Ранее издательство опубликовало список произведений, которые предлагается прочитать для того, чтобы лучше понять новый роман писателя. В него вошли пять романов самого Пелевина и четыре классических произведения:
- «Empire V»;
- «iPhuck 10»;
- «Transhumanism inc.»;
- «KGBT+»;
- «Чайка», Антон Чехов;
- «Анна Каренина», Лев Толстой;
- «Преступление и наказание», Федор Достоевский;
- «Лолита», Владимир Набоков.
Виктор Пелевин — лауреат многочисленных литературных премий, в том числе «Малый Букер», «Национальный бестселлер», «Большая книга». Всего он написал более ста различных произведений, большая часть его романов становилась бестселлерами. Среди наиболее известных произведений Пелевина — «Омон Ра», «Чапаев и Пустота», «Generation П».