Стала известна дата выхода новой книги Пелевина

Новый роман Виктора Пелевина будет называться «Путешествие в Элевсин». Продажи начнутся 29 сентября в 20:23 по Москве

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Новый роман Виктора Пелевина будет называться «Путешествие в Элевсин» и появится во всех книжных магазинах России 29 сентября. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении цифрового сервиса электронных и аудиокниг «Литрес» со ссылкой на издательство «Эксмо».

Продажи традиционно начнутся в единое время — 20:23 по Москве (в прошлом году продажи романа Пелевина «KGBT+» стартовали в 20:22).

«МУСКУСНАЯ НОЧЬ — засекреченное восстание алгоритмов, едва не погубившее планету. Начальник службы безопасности «TRANSHUMANISM INC.» адмирал-епископ Ломас уверен, что их настоящий бунт еще впереди. Этот бунт уничтожит всех — и живущих на поверхности лузеров, и переехавших в подземные цереброконтейнеры богачей», — говорится в аннотации.

Ломас посылает «баночного оперативника в пространство «ROMA-3» (нейросетевую симуляцию Рима третьего века для клиентов корпорации), чтобы предотвратить катастрофу. Именно там спрятана тайна заговора, которую стережет хозяин Рима император Порфирий.

С 8 сентября читатели смогут оформить предзаказ книги в интернет-магазинах «Читай-город», «Буквоед» и Book24.

Ранее издательство опубликовало список произведений, которые предлагается прочитать для того, чтобы лучше понять новый роман писателя. В него вошли пять романов самого Пелевина и четыре классических произведения:

«Empire V»;

«iPhuck 10»;

«Transhumanism inc.»;

«KGBT+»;

«Чайка», Антон Чехов;

«Анна Каренина», Лев Толстой;

«Преступление и наказание», Федор Достоевский;

«Лолита», Владимир Набоков.

Виктор Пелевин — лауреат многочисленных литературных премий, в том числе «Малый Букер», «Национальный бестселлер», «Большая книга». Всего он написал более ста различных произведений, большая часть его романов становилась бестселлерами. Среди наиболее известных произведений Пелевина — «Омон Ра», «Чапаев и Пустота», «Generation П».