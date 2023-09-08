branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 сентября
EUR ЦБ: 105,28 (+0,2) Инвестиции, 07 сен, 16:39 Курс доллара на 8 сентября
USD ЦБ: 98,2 (+0,35) Инвестиции, 07 сен, 16:39
Кокорин рассказал, что «Фиорентина» не хотела его отпускать из команды Спорт, 12:31
Эксперты канала «Мои Инвестиции» обновили топ-10 лучших российских акций Инвестиции, 12:30
Набор промптов для продуктолога. Как заставить ChatGPT работать на себя Pro, 12:29
Активы Volvo в России передали местному инвестору Бизнес, 12:27
Как узаконить перепланировку: пошаговая инструкция Недвижимость, 12:10
Как запустить сервисный бизнес в облаке. Чек-лист РБК и Yandex Cloud, 12:07
В Красноярске отправили в СИЗО похитившую ₽136 млн руб. пенсионерку Политика, 12:04
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Топ-6 sales points российского рынка для азиатских инвесторов Pro, 11:59
Выборы-2023. Главное Политика, 11:58
«Умная» сталь: как нейросеть помогает развивать металлургию Национальные проекты, 11:57
Полицейские задержали водителя, сбившего инспектора ГИБДД в Москве Общество, 11:52
В федерации назвали «сбитыми летчиками» сменивших гражданство шахматистов Спорт, 11:47
МВД сообщило о задержании в нескольких регионах членов «Белой масти» Политика, 11:38
Гонконг затопило после самого сильного с 1884 года ливня. Видео Общество, 11:34
Общество ,  
0 

Стала известна дата выхода новой книги Пелевина

«Эксмо»: новая книга Пелевина «Путешествие в Элевсин» выйдет 29 сентября
Новый роман Виктора Пелевина будет называться «Путешествие в Элевсин». Продажи начнутся 29 сентября в 20:23 по Москве
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Новый роман Виктора Пелевина будет называться «Путешествие в Элевсин» и появится во всех книжных магазинах России 29 сентября. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении цифрового сервиса электронных и аудиокниг «Литрес» со ссылкой на издательство «Эксмо».

Продажи традиционно начнутся в единое время — 20:23 по Москве (в прошлом году продажи романа Пелевина «KGBT+» стартовали в 20:22).

«МУСКУСНАЯ НОЧЬ — засекреченное восстание алгоритмов, едва не погубившее планету. Начальник службы безопасности «TRANSHUMANISM INC.» адмирал-епископ Ломас уверен, что их настоящий бунт еще впереди. Этот бунт уничтожит всех — и живущих на поверхности лузеров, и переехавших в подземные цереброконтейнеры богачей», — говорится в аннотации.

Ломас посылает «баночного оперативника в пространство «ROMA-3» (нейросетевую симуляцию Рима третьего века для клиентов корпорации), чтобы предотвратить катастрофу. Именно там спрятана тайна заговора, которую стережет хозяин Рима император Порфирий.

С 8 сентября читатели смогут оформить предзаказ книги в интернет-магазинах «Читай-город», «Буквоед» и Book24.

Ранее издательство опубликовало список произведений, которые предлагается прочитать для того, чтобы лучше понять новый роман писателя. В него вошли пять романов самого Пелевина и четыре классических произведения:

Читайте на РБК Pro
Какие налоги придется платить, если вы откроете бизнес в Казахстане
Красный генерал: как управлять командой, если вы контрол-фрик и параноик
Ненавистный диджей: за что набросились на CEO Goldman Sachs
Зарплаты практически не растут: что нужно знать о рынке труда Казахстана
  • «Empire V»;
  • «iPhuck 10»;
  • «Transhumanism inc.»;
  • «KGBT+»;
  • «Чайка», Антон Чехов;
  • «Анна Каренина», Лев Толстой;
  • «Преступление и наказание», Федор Достоевский;
  • «Лолита», Владимир Набоков.

Виктор Пелевин — лауреат многочисленных литературных премий, в том числе «Малый Букер», «Национальный бестселлер», «Большая книга». Всего он написал более ста различных произведений, большая часть его романов становилась бестселлерами. Среди наиболее известных произведений Пелевина — «Омон Ра», «Чапаев и Пустота», «Generation П».

Авторы
Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова, Виктория Громова Виктория Громова
Виктор Пелевин книга ЛитРес
Материалы по теме
«Эксмо» анонсировало выход до конца года новой книги Пелевина
Общество
Пелевин стал лауреатом Премии Андрея Белого
Общество
Новая книга Пелевина «KGBT+» выйдет в конце сентября
Общество