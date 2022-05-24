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Госдума одобрила запрет суррогатного материнства для иностранцев

Пользоваться услугами суррогатных матерей смогут только семейные пары, в которых один из супругов или оба — россияне. Суррогатной матерью также сможет быть только россиянка
Фото: Михаил Мордасов / РИА Новости
Фото: Михаил Мордасов / РИА Новости

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, запрещающий иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей-россиянок на территории страны.

Документ был внесен в нижнюю палату парламента 17 декабря 2021 года. Он предполагает внесение поправок в Семейный кодекс, ФЗ «Об актах гражданского состояния», «О гражданстве Российской Федерации» и другие федеральные законы. Авторы законопроекта — пять депутатов Госдумы и один сенатор.

Так, в Семейный кодекс предлагается внести поправку о том, что родителями ребенка, рожденного суррогатной матерью, могут быть записаны только люди, состоящие в браке между собой, один из которых или оба являются гражданами России, или одинокая женщина, также имеющая гражданство России. В действующей редакции кодекса оговорка о гражданстве отсутствует.

Поправки также определяют ряд условий, при которых ребенок, рожденный суррогатной матерью, приобретает гражданство России.

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Фото:Олег Яковлев / РБК

В пояснительной записке говорится, что проект закона направлен на обеспечение безопасности детей. Авторы подчеркивают, что в период пандемии COVID-19 «в следственные органы вновь поступил ряд сообщений о нахождении на территории Российской Федерации без родителей и без надлежащего присмотра и ухода младенцев, рожденных суррогатными матерями, связанных в том числе с их гибелью, и признаках торговли людьми в отношении данных детей».

Авторы также указывают на то, что новорожденного ребенка часто регистрируют в консульских учреждениях страны, чье гражданство имеют родители. Это затрудняет дальнейший контроль за судьбой детей и ведение статистического учета.

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«Этим законопроектом мы фактически поддерживаем тех россиян — потенциальных родителей, которые хотели бы, но не могут иметь детей по медицинским показаниям, и защищаем права детей, рожденных суррогатными матерями, но при этом исключаем условия для продажи детей за рубеж. Иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства в России будет запрещено. В новой редакции законопроекта мы конкретизировали норму: суррогатной матерью также может стать только гражданка Российской Федерации», — пояснял один из авторов законопроекта, глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Правительство в целом поддержало инициативу, однако сформулировало ряд замечаний, которые необходимо учесть при доработке документа. В официальном отзыве говорится, что регулирование приобретения ребенком гражданства России «является избыточным», так как это уже закреплено в ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». Кроме того, предложенные нормы не согласуются с понятием института гражданства России.

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Фото:Кирилл Брага / РИА Новости

Помимо этого, в правительстве считают необходимым увязать возможность использования института суррогатного материнства иностранцами, состоящими в браке с россиянином, со сроком совместного проживания в браке и проживания в России.

Также в случае принятия законопроекта существуют риски нарушения прав детей, если потенциальные родители откажутся от ребенка до регистрации его рождения, а суррогатная мать не будет заинтересована в его дальнейшей судьбе, полагают в правительстве.

В 2021 году группа депутатов, в том числе заместитель спикера Госдумы Петр Толстой и Василий Пискарев (оба от «Единой России»), а также сенатор Маргарита Павлова, которые выступили авторами декабрьского законопроекта, уже пытались законодательно оформить запрет на использование суррогатного материнства в России для иностранцев. Они внесли проект поправок в Думу в июне, он прошел первое чтение, однако в ходе второго его отклонили.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
суррогатное материнство Госдума законопроект
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