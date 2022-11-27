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Итальянский модельер Ренато Балестра умер на 99-м году жизни

Балестра пришел в мир моды случайно — благодаря пари. Он работал в Риме, там же был создан в 1959 году его бренд. Теперь им будет управлять семья модельера
Ренато Балестра
Ренато Балестра (Фото: Evandro Inetti / ZUMA / Global Look Press)

В Риме в возрасте 98 лет скончался итальянский модельер Ренато Балестра, сообщает La Repubblica со ссылкой на дочерей стилиста, Фабиану и Федерику.

Они вместе с внучкой Балестры Софией будут управляет его брендом, указывает газета. Похороны модельера пройдут 29 ноября в одной из церквей Рима, Санта-Мария-дель-Пополо.

Балестра родился в 1924 году в городе Триест, который находится на берегу Венецианского залива, пишет Il Giornale, в семье архитекторов и инженеров. Он тоже учился на инженерном факультете, но на последнем курсе проиграл пари, и ему пришлось создать женское платье. Без ведома Балестры наряд отправили в Милан, после чего будущий модельер получил предложение о сотрудничестве.

После работы в Милане Балестра отправился в Рим, где открыл свое первое ателье. В итальянской столице Балестра создал более 30 коллекций, здесь же он устроил штаб-квартиру своего модного дома. История бренда Balestra началась в 1959 году, указывает Ansa.

Среди клиентов Балестры — иранская императрица Фарах (жена последнего шаха Мохаммеда Резы Пехлеви); королева Таиланда Сирикит и ее дочь, принцесса Чулабхорн; принцесса Иордании Нур и др. Балестра также создавал костюмы для театральных постановок и мюзиклов по всему миру. Кроме того, модельер разрабатывал униформу — например, стюардесс авиакомпаний Alitalia и Philippines Airlains.

Теги
Италия модельер
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