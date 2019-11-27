Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 ноября
USD ЦБ: 63,97 (-0,05) Quote, 14:22
Курс евро на 28 ноября
EUR ЦБ: 70,44 (-0,08) Quote, 14:22
Киев заявил об отсутствии переговоров с Москвой о прямых поставках газа Политика, 19:21 Экс-президент «Локомотива» зарегистрировал компанию по разработке софта Спорт, 19:09 Мосгордума приняла бюджет столицы на 2020 год Политика, 19:01 Путин поучаствовал в закладке корабля на «Адмиралтейских верфях» Общество, 19:01 Бывший тренер сборной Германии возглавил берлинскую «Герту» Спорт, 18:59 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 18:58 Промоутер подтвердил дату реванша Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера Спорт, 18:55 С кем лучше всего поехать в спонтанное путешествие. Игра РБК и Subaru, 18:54 Путин открыл памятник писателю Гранину в Петербурге Общество, 18:35 Бег с препятствиями: как привезти на московский фестиваль мировую звезду Pro, 18:30 Минобороны предложило доплачивать контрактникам за службу в Крыму Общество, 18:29 Киев и Москва согласовали базовый сценарий нового обмена пленными Политика, 18:26 В Шотландии разработали новую технологию очистки сточных вод Партнерский материал, 18:25 В Сети появилось видео последствий прорыва трубы с кипятком в Петербурге Общество, 18:23
Общество ,  
0 
Что случилось за день. Главные новости РБК
Киев и Москва договорились о пленных, аукцион по продаже «Трансконтейнера», СМИ сообщили о лишении Дерипаски гражданства Кипра, в «Швеции» отклонили апелляцию «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»; главные новости — в обзоре РБК
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Киев и Москва согласовали базовый сценарий нового обмена пленными

Переговоры об обмене пленными в формате «всех на всех» между Россией, Украиной и непризнанными республиками вошли в финальную стадию, сообщили РБК четыре источника, знакомые с ходом обсуждения.

  • Киев готов передать около 250 человек в обмен на 100, рассказал один из собеседников РБК. По его словам, сейчас идет «юридическая чистка» — у лиц, которых планируют обменять, разный процессуальный статус.
  • Источник, близкий к офису президента Украины, заявил, что прогресс по новому обмену зафиксировали в черновом варианте коммюнике, который эксперты подготовили для лидеров «нормандской четверки» — его могут утвердить на саммите, который пройдет в Париже 9 декабря.
  • Последний обмен между Украиной и Донбассом прошел в конце 2017 года, Киев и Москва обменивались заключенными в сентябре 2019 года. После этого активизировались работы по подготовке нового обмена.

Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»

Аукцион по приватизации контрольного пакета крупнейшего железнодорожного оператора выиграла группа «Депо» Сергея Шишкарева, кроме нее на «Трансконтейнер» претендовали «Енисей Капитал» Романа Абрамовича и Александра Абрамова, а также Первая грузовая компания (ПГК) Владимира Лисина.

  • «Депо» предложило за 50% плюс две акции «Трансконтейнера» 60,3 млрд руб., это почти двое больше стартовой цены (36 млрд руб.), сообщили источники РБК.
  • Первой выбыла ПГК Лисина, она сделала всего «два-три шага», структура Абрамовича и «Депо» бились до последнего, рассказал собеседник РБК, близкий к одному из участников торгов.
  • У «Трансконтейнера» есть 27,8 тыс. фитинговых платформ и 74,1 тыс. контейнеров. Прибыль компании по МСФО за 2018 год выросла на 45,5% и составила 9,5 млрд руб. при выручке в 76,9 млрд руб.

СМИ сообщили о лишении кипрского гражданства Олега Дерипаски

По данным издания Politis российский бизнесмен Олег Дерипаска, а также его дочь и сын лишились гражданства Кипра. Представитель Дерипаски заявил, что эта информация не соответствует действительности, официальных уведомлений бизнесмен не получал.

  • Изначально в материале говорилось об «Олеге Дерибаске». Главный редактор Politis пояснил РБК, что это произошло, потому что буквы p и b в греческом языке звучат одинаково. Ошибку уже исправили.
  • Помимо Дерипаски, в списке, опубликованном Politis, указаны Владимир Столяренко и Александр Бондаренко, бывшие руководители российско-венесуэльского Еврофинанс Моснарбанка, которых в России обвиняют в мошенничестве. Их представитель заявил РБК, что они не получали уведомлений о лишении гражданства.
  • О том, что у Дерипаски есть гражданство Кипра, стало известно в марте 2018 года. По данным OCCRP и The Guardian, бизнесмен получил его в 2017 году по программе «золотого паспорта», которая позволяет стать гражданином страны в обмен на инвестиции в размере более €2 млн.

Суд в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»

Суд не поддержал жалобу «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом» от 31 мая 2017 года об отмене принципа «бери и плати», заявила журналистам пресс-секретарь украинской компании Алена Осмоловская.

  • «Газпром» требовал отменить два решения арбитража — по принципу «бери и плати» и по обязательствам, связанным с транзитом газа. По одному из них российская компания требовала от украинской стороны выплатить $56 млрд штрафов.
  • Суд обязал «Нафтогаз» выплатить «Газпрому» $2 млрд за уже поставленный газ и проценты за просрочку (0,03% ежедневно с 22 декабря 2017 года). Объем закупок по контракту при этом снизили с 52 до 5 млрд куб м, а принцип «бери и плати» оставили применительно к 80% этого объема.

  • Разбирательства между «Газпромом» и «Нафтогазом» ведутся параллельно с обсуждением нового контракта на транзит (действующий истекает 31 декабря), российская сторона предлагала отказаться от взаимных претензий и прекратить суды для продления старого или заключения нового соглашения сроком на один год, Киев это не устраивает.

Автор: Константин Нагаев
Теги: обмен пленными, «Трансконтейнер», Олег Дерипаска ..., трасса Москва — Санкт-Петербург
Материалы по теме
Киев и Москва согласовали базовый сценарий нового обмена пленными
Политика
Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»
Бизнес
СМИ сообщили о лишении кипрского гражданства Олега Дерипаски
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter