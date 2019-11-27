Что случилось за день. Главные новости РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

Киев и Москва договорились о пленных, аукцион по продаже «Трансконтейнера», СМИ сообщили о лишении Дерипаски гражданства Кипра, в «Швеции» отклонили апелляцию «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»; главные новости — в обзоре РБК

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Киев и Москва согласовали базовый сценарий нового обмена пленными

Переговоры об обмене пленными в формате «всех на всех» между Россией, Украиной и непризнанными республиками вошли в финальную стадию, сообщили РБК четыре источника, знакомые с ходом обсуждения.

Киев готов передать около 250 человек в обмен на 100, рассказал один из собеседников РБК. По его словам, сейчас идет «юридическая чистка» — у лиц, которых планируют обменять, разный процессуальный статус.

Источник, близкий к офису президента Украины, заявил, что прогресс по новому обмену зафиксировали в черновом варианте коммюнике, который эксперты подготовили для лидеров «нормандской четверки» — его могут утвердить на саммите, который пройдет в Париже 9 декабря.

Последний обмен между Украиной и Донбассом прошел в конце 2017 года, Киев и Москва обменивались заключенными в сентябре 2019 года. После этого активизировались работы по подготовке нового обмена.

Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»

Аукцион по приватизации контрольного пакета крупнейшего железнодорожного оператора выиграла группа «Депо» Сергея Шишкарева, кроме нее на «Трансконтейнер» претендовали «Енисей Капитал» Романа Абрамовича и Александра Абрамова, а также Первая грузовая компания (ПГК) Владимира Лисина.