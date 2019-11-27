Власти ввели ГОСТ для классических автомобилей

Документ вступит в силу в марте 2020 года. Чтобы получить технический паспорт новой категории, автомобиль должен будет пройти экспертизу, на которой, в частности, будут оценивать, его техническое состояние и внешний вид

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Росстандарт утвердил ГОСТ для раритетных и классических транспортных средств, он вступит в силу с 1 марта 2020 года, следует из приказа ведомства, который есть в распоряжении РБК.

Председатель комитета классических автомобилей Российской автомобильной федерации (РАФ) Андрей Паньковский подтвердил РБК, что приказ уже принят. Он отметил, что инициатором формирования ГОСТа был комитет, а разработчиком выступил государственный научный центр «НАМИ».

Он отметил, что машины, выпускавшиеся в 1940-х годах в США или в 1950-х в СССР, соответствовали нормативам своего времени, на основании ГОСТа появляется классификация классических автомобилей, чего раньше не было.

«И теперь мы хотим, чтобы классический автомобиль имел свои собственные требования по прохождению техосмотра, требованию по въезду в центральную часть города вне зависимости от экологического класса, чтобы у нас были специальные требования по страховке, например, если автомобиль выезжает раз в год на какие-то мероприятия, то мы могли бы застраховать автомобиль не на полгода минимум, а на один день, на два дня», — сказал Паньковский.

По его словам, ГОСТ предусматривает большое количество критериев для определения того, является ли автомобиль классическим: учитывается техническое состояние автомобиля, его двигателя, технических узлов, шасси, его внешнее состояние, интерьер и экстерьер.