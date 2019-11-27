Мэрия заявила о приоритете проезда по МКАД для жителей Москвы и области

Мэрия заявила о приоритете проезда по МКАД для жителей Москвы и области

Ранее помощник президента допустил, что грузовикам полностью запретят ездить по МКАД, когда введут в строй новую кольцевую дорогу — ЦКАД

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Говорить о том, будет ли запрещен проезд грузового транспорта по МКАД, пока преждевременно, заявила РБК пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова.

Так она отреагировала на слова помощника президента Игоря Левитина, который допустил, что движение грузовиков по МКАД полностью запретят, когда запустят Центральную кольцевую автомобильную дорогу (ЦКАД).

По словам Пеньковой, после постройки ЦКАД мэрия будет обсуждать организацию проезда всех видов транспорта в том числе с Московской областью, петербургскими властями и Минтрансом.

«Для Москвы МКАД по классификации дорог — это городская многополосная улица, — добавила она. — И нам представляется, что приоритет при использовании МКАД должны иметь жители Московской области и Москвы, ведь для некоторых этот проезд — единственная возможность для ежедневных автомобильных поездок».