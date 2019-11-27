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Мэрия заявила о приоритете проезда по МКАД для жителей Москвы и области
Ранее помощник президента допустил, что грузовикам полностью запретят ездить по МКАД, когда введут в строй новую кольцевую дорогу — ЦКАД
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Говорить о том, будет ли запрещен проезд грузового транспорта по МКАД, пока преждевременно, заявила РБК пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова.

Так она отреагировала на слова помощника президента Игоря Левитина, который допустил, что движение грузовиков по МКАД полностью запретят, когда запустят Центральную кольцевую автомобильную дорогу (ЦКАД).

По словам Пеньковой, после постройки ЦКАД мэрия будет обсуждать организацию проезда всех видов транспорта в том числе с Московской областью, петербургскими властями и Минтрансом.

«Для Москвы МКАД по классификации дорог — это городская многополосная улица, — добавила она. — И нам представляется, что приоритет при использовании МКАД должны иметь жители Московской области и Москвы, ведь для некоторых этот проезд — единственная возможность для ежедневных автомобильных поездок».

Бизнес
Помощник Путина допустил запрет движения грузовиков по МКАД с 2021 года

Сейчас въезд на МКАД с 06:00 до 22:00 мск запрещен грузовикам с максимальной массой более 12 т, исключение действует для машин, владельцы которых получили специальный пропуск.

Протяженность ЦКАД составит свыше 520 км, дорогу начали строить в 2014 году, цель проекта — снять нагрузку с федеральных трасс. Сроки сдачи дороги переносились несколько раз. В июне глава «Автодора» Вячеслав Петушенко заявил, что ЦКАД достроят в середине 2021 года.

Авторы: Евгения Кузнецова, Константин Нагаев
Теги: МКАД, грузовики
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