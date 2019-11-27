Жителя Ижевска уличили в попытке продать секреты о разработках для ВКС

Жителя Ижевска уличили в попытке продать секреты о разработках для ВКС

Мужчина не успел совершить госизмену, а потому ему сделали официальное предостережение

Фото: Arne Dedert / DPA / ТАСС

Житель Ижевска пытался создать организацию, «основной целью которой стало бы добывание сведений о секретных военно-космических разработках России». Их он намеревался продать иностранным спецслужбам, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на УФСБ по Удмуртии.

В ходе проверки выяснилось, что до самой государственной измены дело не дошло. В связи с этим уголовное дело возбуждать не стали, мужчине, у которого раньше был доступ к секретной информации, объявили «официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления».

В середине ноября по подозрению в разглашении государственной тайны был задержан начальник главного управления ФСИН по Ростовской области Муслим Даххаев. Операцию проводили ФСБ и управление собственной безопасности ФСИН. Указывалось, что ей предшествовала длительная разработка.

В прошлом году было вынесено 15 обвинительных решений за госизмену (ст. 275 УК РФ), рассказывал «РБК Санкт-Петербург» руководитель неформального объединения юристов «Команда 29» Иван Павлов. По его словам, число уголовных дел по этой теме резко выросло после 2014 года. До этого суды выносили по два-три обвинительных приговора в год.