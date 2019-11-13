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ФСБ задержала начальника главка ФСИН по подозрению в разглашении гостайны
Вместе с руководителем ростовского главка Федеральной службы исполнения наказаний Муслимом Даххаевым задержаны его заместители
Муслим Даххаев (Фото: 61.фсин.рф)

Сотрудники ФСБ задержали начальника главного управления ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева и его заместителей. Об этом со ссылкой на замглавы ФСИН Валерия Максименко сообщает «Интерфакс».

По словам Максименко, Даххаеву инкриминируют разглашение сведений, составляющих государственную тайну. Замглавы ФСИН также не исключил, что всем задержанным позднее предъявят обвинения по статьям УК, связанным с коррупцией.

Информацию о задержании Даххаева также публикует ТАСС.

«Сейчас ведутся следственные действия, по итогам которых будет приниматься решение и о задержании, и о предъявлении обвинения, и об аресте», — пояснил Максименко агентству.

По словам замглавы ФСИН, задержанию Даххаева предшествовала длительная разработка. Саму операцию проводили ФСБ и управление собственной безопасности ФСИН. Расследует дело Даххаева ФСБ, отметил он.

Задержанию руководителя ростовского главка ФСИН также предшествовали обыски, отмечает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Муслим Даххаев возглавляет ростовский главк ФСИН с августа 2017 года, когда на него возложили временное исполнение полномочий руководителя управления. Спустя почти год, в июле 2018-го, указом президента он стал исполнять свои обязанности на постоянной основе.

Предшественник Даххаева Сергей Смирнов был освобожден от занимаемой должности указом президента России, а позже задержан по подозрению в получении взятки.

До своего назначения в ростовский главк Даххаев возглавлял дагестанское управление ФСИН. В октябре 1999 года он был награжден орденом Мужества, а в 2006-м — именным огнестрельным оружием.

Автор: Наталья Демченко
Теги: ФСБ, ФСИН, задержание, обыск
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