ФСБ задержала начальника главка ФСИН по подозрению в разглашении гостайны

Вместе с руководителем ростовского главка Федеральной службы исполнения наказаний Муслимом Даххаевым задержаны его заместители

Муслим Даххаев (Фото: 61.фсин.рф)

Сотрудники ФСБ задержали начальника главного управления ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева и его заместителей. Об этом со ссылкой на замглавы ФСИН Валерия Максименко сообщает «Интерфакс».

По словам Максименко, Даххаеву инкриминируют разглашение сведений, составляющих государственную тайну. Замглавы ФСИН также не исключил, что всем задержанным позднее предъявят обвинения по статьям УК, связанным с коррупцией.

Информацию о задержании Даххаева также публикует ТАСС.

«Сейчас ведутся следственные действия, по итогам которых будет приниматься решение и о задержании, и о предъявлении обвинения, и об аресте», — пояснил Максименко агентству.

По словам замглавы ФСИН, задержанию Даххаева предшествовала длительная разработка. Саму операцию проводили ФСБ и управление собственной безопасности ФСИН. Расследует дело Даххаева ФСБ, отметил он.