ВЦИОМ объяснил планы молодежи уехать из России желанием посмотреть мир

Уехать из страны навсегда хотели бы меньше 5% молодежи. 41% желают посмотреть мир, получить за границей образование, поработать, а потом вернуться. По оценкам Левада-центра, 53% молодых россиян хотели бы уехать из России

4,8% россиян в возрасте до 35 лет хотели бы переехать за рубеж на постоянное место жительства. 40% говорят, что не намерены переезжать за рубеж ни при каких обстоятельствах. А 41% желают посмотреть мир, получить за границей образование или поработать, чтобы потом вернуться. Это следует из исследования ВЦИОМа, проводившегося с 21 октября по 1 ноября, с результатами которого ознакомился РБК.

Накануне результаты исследования эмиграционных настроений опубликовал Левада-центр. Из его данных следовало, что 21% россиян хотели бы переехать за границу на постоянное место жительства. При этом в наибольшей степени это желание выражали молодые люди — Левада-центр сообщил, что 53% респондентов в возрасте до 24 лет заявили о желании выехать из России на постоянное место жительства. Наиболее часто среди причин, которые заставляют желать переезда, россияне называли желание обеспечить детям достойное будущее за рубежом (45%), экономическую и политическую ситуацию в России, высокое качество медицины и образования за границей.

При этом менее 8% всех россиян заявили, что не только хотели бы уехать из России, но и действительно готовятся к этому или обдумывают возможности выезда.

В 2018 году исследование эмиграционных настроений россиян помимо Левада-центра и ВЦИОМа проводил также частный исследовательский холдинг «Ромир». По его данным, 88% россиян завили, что не хотели бы переезжать за рубеж. С 2015 года их число снизилось на 4%. Среди россиян в возрасте до 24 лет, по данным частного холдинга, о желании эмигрировать тогда заявили 27% опрошенных.