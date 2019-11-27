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ВЦИОМ объяснил планы молодежи уехать из России желанием посмотреть мир
Уехать из страны навсегда хотели бы меньше 5% молодежи. 41% желают посмотреть мир, получить за границей образование, поработать, а потом вернуться. По оценкам Левада-центра, 53% молодых россиян хотели бы уехать из России

4,8% россиян в возрасте до 35 лет хотели бы переехать за рубеж на постоянное место жительства. 40% говорят, что не намерены переезжать за рубеж ни при каких обстоятельствах. А 41% желают посмотреть мир, получить за границей образование или поработать, чтобы потом вернуться. Это следует из исследования ВЦИОМа, проводившегося с 21 октября по 1 ноября, с результатами которого ознакомился РБК.

Накануне результаты исследования эмиграционных настроений опубликовал Левада-центр. Из его данных следовало, что 21% россиян хотели бы переехать за границу на постоянное место жительства. При этом в наибольшей степени это желание выражали молодые люди — Левада-центр сообщил, что 53% респондентов в возрасте до 24 лет заявили о желании выехать из России на постоянное место жительства. Наиболее часто среди причин, которые заставляют желать переезда, россияне называли желание обеспечить детям достойное будущее за рубежом (45%), экономическую и политическую ситуацию в России, высокое качество медицины и образования за границей.

При этом менее 8% всех россиян заявили, что не только хотели бы уехать из России, но и действительно готовятся к этому или обдумывают возможности выезда.

В 2018 году исследование эмиграционных настроений россиян помимо Левада-центра и ВЦИОМа проводил также частный исследовательский холдинг «Ромир». По его данным, 88% россиян завили, что не хотели бы переезжать за рубеж. С 2015 года их число снизилось на 4%. Среди россиян в возрасте до 24 лет, по данным частного холдинга, о желании эмигрировать тогда заявили 27% опрошенных.

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Согласно данным Росстата, в 2018 году Россию покинули и выехали за рубеж 440 тыс. человек. Из них в страны дальнего зарубежья выехали 58,9 тыс. человек. За год до этого число эмигрировавших составляло 377,1 тыс.

По данным статистики, число выезжающих из России выросло в 2014 году: если в 2013 году за рубеж переехали только 186,3 тыс. россиян, то в 2014 году — уже 308,4 тыс.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: ВЦИОМ, Левада-центр, социологи
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