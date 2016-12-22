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Роспотребнадзор усилил контроль на границе с Украиной
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Роспотребнадзор усилил контроль на границе с Украиной
Общество, 15:54
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Роспотребнадзор усилил контроль на границе с Украиной
Этот шаг ведомство объяснило сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией в соседней стране. Заявление совпало по времени с новым обострением отношений Москвы и Киева, которое произошло из-за инцидента в Керченском проливе
Анна Попова (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что в связи с угрозой эпидемии полиомиелита и гриппа Россия усилила санитарно-эпидемиологический контроль на границе с Украиной. В интервью «РИА Новостям» она также отметила высокий уровень заболеваемости в соседней стране туберкулезом и коклюшем.

По словам Поповой, уровень смертности детей младше одного года от коклюша на Украине составляет около 70%.

Также глава Роспотребнадзора отметила, что в связи с разрушением на Украине системы эпидемиологического надзора и отсутствием прививок в этой стране есть риск распространения искусственно привнесенных инфекций.

«Что происходит сегодня там, в частности в лабораториях, которые строятся на деньги их заокеанских «партнеров», чем они занимаются, что они делают, как они влияют на ситуацию, сегодня у нас нет ответа», — сказала Попова.

О том, что на Украине выросло число заболевших туберкулезом, в Роспотребнадзоре сообщали в конце августа. В ведомстве сложившуюся ситуацию объяснили тем, что у страны в течение десяти лет были проблемы с закупкой противотуберкулезных препаратов.

В июле в ведомстве предупреждали о вспышке на Украине дифтерии и риске эпидемии в следующем году из-за нехватки в стране необходимой вакцины.

Сегодняшнее заявление главы Роспотребнадзора прозвучало на фоне обострения отношений между Москвой и Киевом после инцидента в Черном море. Вечером 25 ноября три украинских военных корабля нарушили государственную границу России и были остановлены пограничниками. 23 моряка были отправлены в Керчь.

Автор: Артем Филипенок.
Теги: Украина , Роспотребнадзор
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