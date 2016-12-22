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Роспотребнадзор предупредил о вспышке дифтерии на Украине
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Роспотребнадзор предупредил о вспышке дифтерии на Украине
Общество, 07:24
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Роспотребнадзор предупредил о вспышке дифтерии на Украине

Роспотребнадзор предупредил российских граждан, планирующих посетить Украину, о вспышке дифтерии в этой стране. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В надзорной службе, ссылаясь на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 22 июня, рассказали, что эпидемия дифтерии может произойти на Украине в 2018—2019 годах.

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«Первые два случая дифтерии на территории Луганской области, находящейся под контролем Украины, зарегистрированы с начала 2018 года», — говорится в сообщении.

Последние три года, отмечает ведомство со ссылкой на данные ВОЗ, Украина испытывает нехватку вакцины от дифтерии и кори, что неизбежно приведет к эпидемиологическим осложнениям.

В феврале Роспотребнадзор предупредил граждан России об эпидемии дифтерии на территории Йемена.

Теги: Украина , Роспотребнадзор , болезнь , эпидемия
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