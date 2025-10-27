 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Уволивший чиновника матом Федорищев пообещал быть вежливым «еще дней 10»

Губернатор Федорищев после скандала с камнем пообещал быть вежливым десять дней
Вячеслав Федорищев
Вячеслав Федорищев (Фото: Роман Наумов / URA.RU / ТАСС)

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, недавно нецензурно уволивший чиновника, рассказал, что «еще дней десять» обещал быть вежливым — даже в случае неприятных известий. Главу региона цитирует «РИА Новости».

Ранее жительница Тольятти лично пожаловалась губернатору на протекающую крышу из-за плохо сделанного ремонта. После этого Федорищев обратился к местному министру ЖКХ Виталию Брижаню.

«Есть еще дней десять, в которые я обещал себе, коллегам в правительстве, что я буду достаточно вежлив. В том числе когда слушаю такие доклады. <...> Пожалуйста, доложите так, чтобы мы поняли, <...> в чем была проблема, как она устранена», — сказал он министру.

Он не пояснил, с чем связан этот срок.

Ранее Федорищев извинился перед жителями региона за грубую форму, в которой решил уволить главу Кинельского района Юрия Жидкова. До этого появилось видео, на котором Федорищев матом увольняет Жидкова из-за ответа о мемориальном камне в честь ветеранов. «Там надпись эта есть, она сохранилась, ее видно. И на вопрос, что это такое, глава не смог ответить. То есть он считал, что это камень», — рассказал Федорищев.

На следующий день после увольнения Жидкова госпитализировали с гипертоническим кризом. Он назвал произошедшее недоразумением и заявил, что «про этот камень вообще не знал». Он пояснил, что изначально камень обозначал место под памятник участникам Великой Отечественной войны, потом его перенесли к школе, чтобы использовать для музея, но с него забыли снять табличку. Сам обелиск «Никто не забыт, ничто не забыто» вместо камня был установлен еще в 2022 году.

В свою очередь, Федорищев уточнил, что основанием для отставки Жидкова стал не только «камень», но и другие недочеты — к примеру, поломки техники и нарушения пожарной безопасности в одной из школ.

