Уволивший чиновника матом Федорищев пообещал быть вежливым «еще дней 10»
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, недавно нецензурно уволивший чиновника, рассказал, что «еще дней десять» обещал быть вежливым — даже в случае неприятных известий. Главу региона цитирует «РИА Новости».
Ранее жительница Тольятти лично пожаловалась губернатору на протекающую крышу из-за плохо сделанного ремонта. После этого Федорищев обратился к местному министру ЖКХ Виталию Брижаню.
«Есть еще дней десять, в которые я обещал себе, коллегам в правительстве, что я буду достаточно вежлив. В том числе когда слушаю такие доклады. <...> Пожалуйста, доложите так, чтобы мы поняли, <...> в чем была проблема, как она устранена», — сказал он министру.
Он не пояснил, с чем связан этот срок.
Ранее Федорищев извинился перед жителями региона за грубую форму, в которой решил уволить главу Кинельского района Юрия Жидкова. До этого появилось видео, на котором Федорищев матом увольняет Жидкова из-за ответа о мемориальном камне в честь ветеранов. «Там надпись эта есть, она сохранилась, ее видно. И на вопрос, что это такое, глава не смог ответить. То есть он считал, что это камень», — рассказал Федорищев.
На следующий день после увольнения Жидкова госпитализировали с гипертоническим кризом. Он назвал произошедшее недоразумением и заявил, что «про этот камень вообще не знал». Он пояснил, что изначально камень обозначал место под памятник участникам Великой Отечественной войны, потом его перенесли к школе, чтобы использовать для музея, но с него забыли снять табличку. Сам обелиск «Никто не забыт, ничто не забыто» вместо камня был установлен еще в 2022 году.
В свою очередь, Федорищев уточнил, что основанием для отставки Жидкова стал не только «камень», но и другие недочеты — к примеру, поломки техники и нарушения пожарной безопасности в одной из школ.
Читайте РБК в Telegram.
Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в ВСУ
Самую яркую комету этого года засняли над Россией. Видео
Истребитель и вертолет ВС США упали в Южно-Китайском море
Трамп заявил, что Россия и США не играют друг с другом в игры
В Петербурге задержали похитителей футболиста сборной России и зятя депутата
ЕС остался крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов