 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Основателя ChronoPay Врублевского приговорили к 10 годам

Основателя платежной системы ChronoPay Павла Врублевского приговорили к заключению на десять лет по делу об изготовлении фиктивных платежек и хищении средств у клиентов Сбербанка. Он, как и другие фигуранты дела, не признал вину
Павел Врублевский
Павел Врублевский (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Хамовнический районный суд Москвы приговорил основателя платежной системы ChronoPay Павла Врублевского к десяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Суд признал бизнесмена виновным в изготовлении фиктивных платежных поручений на сумму 424,2 млн руб. и хищении 535 тыс. руб., принадлежавших клиентам Сбербанка. В качестве дополнительного наказания Врублевскому назначен штраф в размере 1,5 млн руб., передает корреспондент РБК.

На скамье подсудимых вместе с предпринимателем оказались сотрудник ChronoPay Алексей Беляев, программист Максим Ведяшкин и директор компании «Вангуд» Надежда Акимова. Как и Врублевский, они признаны виновными в мошенничестве, краже, легализации преступных доходов и неправомерном обороте средств платежей. Судья Марина Сырова назначила фигурантам от четырех до восьми лет лишения свободы. Акимова и Ведяшкин, находившиеся под домашним арестом и подпиской о невыезде, взяты под стражу в зале суда.

Рассмотрение дела заняло у Хамовнического суда более двух лет. Прения сторон, в ходе которых прокурор Марина Розова запросила для подсудимых наказание, состоялись еще в январе этого года. Гособвинитель потребовала отправить Павла Врублевского в колонию общего режима на 12 лет со штрафом 2,5 млн руб., Алексея Беляева — приговорить к десяти годам со штрафом 2 млн руб., Анну Акимову — осудить на восемь лет с таким же штрафом, а студента-программиста Матвея Ведяшкина — на семь лет со штрафом 50 тыс. руб. Их вина, сочла прокурор, была в полной мере доказана по каждому из эпизодов.

Никто из подсудимых вину не признал. Врублевский в последнем слове назвал процесс «построенным на лжи» и зачитал текст, написанный искусственным интеллектом: «Никто из вас, хоть ложью вооружен / Не сможет сломить меня, ни страхом, ни временем». По словам бизнесмена, в его деле «лишь пустота, подлоги, нападки».

Несмотря на то что свое поэтическое выступление Врублевский произнес еще в феврале, приговор был оглашен только в октябре. Заседания неоднократно переносились — причины сторона защиты так и не узнала.

«К сожалению, в рамках судебной системы защите не удалось получить ответ, с чем были связаны постоянные переносы, — заявил РБК адвокат Павла Врублевского Кирилл Мариненко. — Мы направляли запросы с просьбой разъяснить, не имеется ли процессуальных препятствий, например конфликта интересов судьи, но никаких объяснений не последовало. Лишь 23 октября суд соизволил рассмотреть отводы, заявленные еще в феврале 2025 года. При этом судья четыре раза продлевала сроки содержания под стражей при неразрешенных отводах».

По подсчетам защиты, Врублевский к моменту вынесения приговора провел под стражей более трех лет и семи месяцев — с марта 2022 года. Приговор бизнесмену будет обжалован.

Павел Врублевский был задержан в 2022 году. По версии следствия, с декабря 2019 года до апреля 2020 года он совместно с другими фигурантами дела похитил 437,5 тыс. руб. у 29 владельцев карт Сбербанка; с февраля по апрель 2020 года аналогичным образом было похищено 97,3 тыс. руб. со счетов еще восьми граждан.

Весной 2024 года, предприниматель был признан банкротом — сумма его долгов превысила 77 млн руб. Имущество бизнесмена выставлено на торги. Это уже второй приговор Врублевскому. В 2013 году он получил два с половиной года колонии за DDoS-атаку на конкурирующую платежную систему Assist. По версии следствия, бизнесмен таким образом добивался разрыва контракта между «Аэрофлотом» и ООО «Ассист», рассчитывая вывести на рынок ChronoPay как основного партнера авиаперевозчика.

Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в ВСУ

Самую яркую комету этого года засняли над Россией. Видео

Истребитель и вертолет ВС США упали в Южно-Китайском море

Трамп заявил, что Россия и США не играют друг с другом в игры

В Петербурге задержали похитителей футболиста сборной России и зятя депутата

ЕС остался крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Денис Пантелеев Денис Пантелеев
Павел Врублевский мошенничество уголовное дело приговор решение суда
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
В Думе не поддержали идею повысить штрафы для чиновников за оскорбления Политика, 16:57
Как событийный туризм стимулирует бизнес в столице Отрасли, 16:55
Компания Strategy потратила еще $43 млн на покупку биткоинов Крипто, 16:55
Суд раскрыл имена обвиняемых в попытке похищения Мостового Общество, 16:53
Риски и перспективы цифровизации: что обсудят на форуме РБК Tech Отрасли, 16:53
Путин принял главу МИД КНДР и передал наилучшие пожелания Ким Чен Ыну Политика, 16:52
Назван район Москвы, где элитные новостройки подорожали на 26% за квартал Недвижимость, 16:44
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Как бизнесу сделать онлайн-оплату удобной и привлекательной для клиента Радио РБК, 16:41
Умерла автор песен Татьяны Булановой, поэт Ирина Севастьянова Общество, 16:40
Пять интересных фактов об Иране и его экономике РБК и РЭЦ, 16:37
Суд не принял протокол на певицу Наоко о дискредитации армии Общество, 16:37
Арт-группа AES+F — о проекте Digital Safari, времени и ностальгии Стиль, 16:31
Суд в Бишкеке заочно арестовал бывшую жену Бивола за слова о киргизах Спорт, 16:29
На платных трассах «Дон» и «Нева» ввели зимние скорости Авто, 16:24