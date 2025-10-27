Основателя ChronoPay Врублевского приговорили к 10 годам

Основателя платежной системы ChronoPay Павла Врублевского приговорили к заключению на десять лет по делу об изготовлении фиктивных платежек и хищении средств у клиентов Сбербанка. Он, как и другие фигуранты дела, не признал вину

Павел Врублевский (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Хамовнический районный суд Москвы приговорил основателя платежной системы ChronoPay Павла Врублевского к десяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Суд признал бизнесмена виновным в изготовлении фиктивных платежных поручений на сумму 424,2 млн руб. и хищении 535 тыс. руб., принадлежавших клиентам Сбербанка. В качестве дополнительного наказания Врублевскому назначен штраф в размере 1,5 млн руб., передает корреспондент РБК.

На скамье подсудимых вместе с предпринимателем оказались сотрудник ChronoPay Алексей Беляев, программист Максим Ведяшкин и директор компании «Вангуд» Надежда Акимова. Как и Врублевский, они признаны виновными в мошенничестве, краже, легализации преступных доходов и неправомерном обороте средств платежей. Судья Марина Сырова назначила фигурантам от четырех до восьми лет лишения свободы. Акимова и Ведяшкин, находившиеся под домашним арестом и подпиской о невыезде, взяты под стражу в зале суда.

Рассмотрение дела заняло у Хамовнического суда более двух лет. Прения сторон, в ходе которых прокурор Марина Розова запросила для подсудимых наказание, состоялись еще в январе этого года. Гособвинитель потребовала отправить Павла Врублевского в колонию общего режима на 12 лет со штрафом 2,5 млн руб., Алексея Беляева — приговорить к десяти годам со штрафом 2 млн руб., Анну Акимову — осудить на восемь лет с таким же штрафом, а студента-программиста Матвея Ведяшкина — на семь лет со штрафом 50 тыс. руб. Их вина, сочла прокурор, была в полной мере доказана по каждому из эпизодов.

Никто из подсудимых вину не признал. Врублевский в последнем слове назвал процесс «построенным на лжи» и зачитал текст, написанный искусственным интеллектом: «Никто из вас, хоть ложью вооружен / Не сможет сломить меня, ни страхом, ни временем». По словам бизнесмена, в его деле «лишь пустота, подлоги, нападки».

Несмотря на то что свое поэтическое выступление Врублевский произнес еще в феврале, приговор был оглашен только в октябре. Заседания неоднократно переносились — причины сторона защиты так и не узнала.

«К сожалению, в рамках судебной системы защите не удалось получить ответ, с чем были связаны постоянные переносы, — заявил РБК адвокат Павла Врублевского Кирилл Мариненко. — Мы направляли запросы с просьбой разъяснить, не имеется ли процессуальных препятствий, например конфликта интересов судьи, но никаких объяснений не последовало. Лишь 23 октября суд соизволил рассмотреть отводы, заявленные еще в феврале 2025 года. При этом судья четыре раза продлевала сроки содержания под стражей при неразрешенных отводах».

По подсчетам защиты, Врублевский к моменту вынесения приговора провел под стражей более трех лет и семи месяцев — с марта 2022 года. Приговор бизнесмену будет обжалован.

Павел Врублевский был задержан в 2022 году. По версии следствия, с декабря 2019 года до апреля 2020 года он совместно с другими фигурантами дела похитил 437,5 тыс. руб. у 29 владельцев карт Сбербанка; с февраля по апрель 2020 года аналогичным образом было похищено 97,3 тыс. руб. со счетов еще восьми граждан.

Весной 2024 года, предприниматель был признан банкротом — сумма его долгов превысила 77 млн руб. Имущество бизнесмена выставлено на торги. Это уже второй приговор Врублевскому. В 2013 году он получил два с половиной года колонии за DDoS-атаку на конкурирующую платежную систему Assist. По версии следствия, бизнесмен таким образом добивался разрыва контракта между «Аэрофлотом» и ООО «Ассист», рассчитывая вывести на рынок ChronoPay как основного партнера авиаперевозчика.