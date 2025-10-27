ФАС предложила снизить соцнорму потребления электроэнергии с 2027 года

ФАС предлагает с 2027 года сократить социальную норму потребления электроэнергии и постепенно уменьшить перекрестное субсидирование. По расчетам службы, эти меры позволят снизить его объем на 160 млрд руб. к 2032 году

Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

С 2027 года в России может измениться порядок расчета социальной нормы потребления электроэнергии. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила обновленную концепцию дифференцированных тарифов, пишет «Коммерсантъ».

Инициатива направлена на поэтапное сокращение перекрестного субсидирования — когда население платит меньше за счет завышенных тарифов для бизнеса и бюджетных организаций.

По расчетам ведомства, совокупный эффект от предлагаемых мер позволит снизить объем перекрестного субсидирования примерно на 160 млрд руб. к 2032 году. Сейчас его размер оценивается почти в 340 млрд руб., и рост продолжается в том числе из-за распространения нелегального майнинга.

Обсудить предложения ФАС планируют 29 октября на заседании правительственной комиссии по электроэнергетике. Среди них — снижение диапазонов соцнормы, поэтапная отмена понижающих коэффициентов и законодательное установление ежегодного снижения предельно допустимого уровня перекрестного субсидирования минимум на 10%. ФАС предлагает также ускорить индексацию тарифов на услуги по передаче для населения темпами на 2–4% выше, чем для промышленных потребителей.

Представители энергетического бизнеса называют происходящее «сдвигом с мертвой точки». В Совете производителей энергии и Сообществе потребителей электроэнергии также поддержали инициативу. В компании «Россети» считают, что предложенные меры позволят сократить объем субсидирования на 40–50 млрд руб.

Важным фактором успеха инициативы станет готовность региональных властей действительно сокращать льготные диапазоны и бороться с нелегальным потреблением, отметил Сергей Сасим из Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ.

В начале октября ФАС разместила на портале проектов нормативных актов проект приказа, который устанавливает минимальные и максимальные уровни тарифов на электроэнергию в 2026 году.

Низкими по сравнению с остальными регионами тарифы с октября следующего года все равно останутся в ДНР и ЛНР — чуть выше 2,8 руб. за 1 кВт*ч, в Иркутской области — менее 2 руб. за 1 кВт*ч. Также одними из самых низких они будут в Хакасии — около 3,6 руб. за 1 кВт*ч; Херсонской области — около 3,6 руб. за 1 кВт*ч; Запорожской области — около 3,7 руб. за 1 кВт*ч.

Самые высокие по России тарифы на электричество следующей осенью установят: на Чукотке — около 12,6 руб. за 1 кВт*ч; Якутии — 10,7 руб. за 1 кВт*ч;

Московской области — около 9,1 руб. за 1 кВт*ч; Москве — около 8,7 руб. за 1 кВт*ч.