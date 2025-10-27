 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

ФАС предложила снизить соцнорму потребления электроэнергии с 2027 года

«Коммерсантъ»: ФАС предложила снизить соцнорму потребления электроэнергии
ФАС предлагает с 2027 года сократить социальную норму потребления электроэнергии и постепенно уменьшить перекрестное субсидирование. По расчетам службы, эти меры позволят снизить его объем на 160 млрд руб. к 2032 году
Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press
Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

С 2027 года в России может измениться порядок расчета социальной нормы потребления электроэнергии. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила обновленную концепцию дифференцированных тарифов, пишет «Коммерсантъ».

Инициатива направлена на поэтапное сокращение перекрестного субсидирования — когда население платит меньше за счет завышенных тарифов для бизнеса и бюджетных организаций.

По расчетам ведомства, совокупный эффект от предлагаемых мер позволит снизить объем перекрестного субсидирования примерно на 160 млрд руб. к 2032 году. Сейчас его размер оценивается почти в 340 млрд руб., и рост продолжается в том числе из-за распространения нелегального майнинга.

На Запорожской АЭС спустя месяц восстановили внешнее электроснабжение
Политика
Запорожская АЭС

Обсудить предложения ФАС планируют 29 октября на заседании правительственной комиссии по электроэнергетике. Среди них — снижение диапазонов соцнормы, поэтапная отмена понижающих коэффициентов и законодательное установление ежегодного снижения предельно допустимого уровня перекрестного субсидирования минимум на 10%. ФАС предлагает также ускорить индексацию тарифов на услуги по передаче для населения темпами на 2–4% выше, чем для промышленных потребителей.

Представители энергетического бизнеса называют происходящее «сдвигом с мертвой точки». В Совете производителей энергии и Сообществе потребителей электроэнергии также поддержали инициативу. В компании «Россети» считают, что предложенные меры позволят сократить объем субсидирования на 40–50 млрд руб.

Важным фактором успеха инициативы станет готовность региональных властей действительно сокращать льготные диапазоны и бороться с нелегальным потреблением, отметил Сергей Сасим из Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ.

В начале октября ФАС разместила на портале проектов нормативных актов проект приказа, который устанавливает минимальные и максимальные уровни тарифов на электроэнергию в 2026 году.

Низкими по сравнению с остальными регионами тарифы с октября следующего года все равно останутся в ДНР и ЛНР — чуть выше 2,8 руб. за 1 кВт*ч, в Иркутской области — менее 2 руб. за 1 кВт*ч. Также одними из самых низких они будут в Хакасии — около 3,6 руб. за 1 кВт*ч; Херсонской области — около 3,6 руб. за 1 кВт*ч; Запорожской области — около 3,7 руб. за 1 кВт*ч.

Самые высокие по России тарифы на электричество следующей осенью установят: на Чукотке — около 12,6 руб. за 1 кВт*ч; Якутии — 10,7 руб. за 1 кВт*ч;
Московской области — около 9,1 руб. за 1 кВт*ч; Москве — около 8,7 руб. за 1 кВт*ч.

Читайте РБК в Telegram.

Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в ВСУ

Самую яркую комету этого года засняли над Россией. Видео

Истребитель и вертолет ВС США упали в Южно-Китайском море

Трамп заявил, что Россия и США не играют друг с другом в игры

В Петербурге задержали похитителей футболиста сборной России и зятя депутата

ЕС остался крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
ФАС электроэнергия майнинг
Материалы по теме
Налоги от электроэнергетики направят на строительство новых станций
Бизнес
Балицкий опроверг ограничения на электроэнергию в Запорожской области
Общество
В Госдуме напомнили о росте тарифов на электроэнергию летом
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
Рябков заявил об отсутствии ответа от США по возобновлению авиасообщения Политика, 13:54
ВС рассмотрит признание террористическим «Съезда народных депутатов» Политика, 13:51
Уволенный из клуба Овечкина тренер заявил о своей невиновности Спорт, 13:45
Telegram запустил торги токенизированными американскими акциями Инвестиции, 13:43
Партия Милея одержала победу на выборах вопреки опросам Политика, 13:43
От Солнцестояния до аниме: роли «самого красивого мальчика XX века» Общество, 13:42
На кого из великих коллекционеров прошлого вы похожи. Тест РБК и СберПервый, 13:41
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
У российской туристки изъяли чучело сиамского крокодила Общество, 13:39
Токаев перед визитом в Москву обсудил с Путиным вопросы «повестки дня» Политика, 13:36
Число переуступок квартир в новостройках Москвы резко снизилось Недвижимость, 13:34
В Госдуму внесли проект обращения к ООН о снятии блокады с Кубы Политика, 13:33
Видеохостинг Rumble объявил о запуске донатов в криптовалюте Крипто, 13:31
Литва планирует закрыть границу с Белоруссией из-за аэростатов Политика, 13:30
Минфин изменит правила предоставления семейной ипотеки с февраля Экономика, 13:24