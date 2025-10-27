Самую яркую комету этого года засняли над Россией. Видео

Video

Комета C/2025 A6 (Леммон) пролетела мимо Земли и была хорошо видна в небе над Россией, объект засняли очевидцы во Владимирской области, а также на Урале.

Комету открыли в январе 2025 года в обсерватории Маунт-Леммон в США, период обращения небесного тела составляет 1350 лет, в прошлый раз она пролетала мимо Земли в VII веке. Ученые прогнозировали, что комета снова приблизится к нашей планете в конце октября — начале ноября, ее первые четкие снимки начали публиковать несколько дней назад. Как отмечали астрономы, комета является самой яркой из тех, которые в этом году можно наблюдать с Земли.