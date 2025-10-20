 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Астроном рассказал, откуда в России будет видна самая яркая комета года

Астроном Язев: самая яркая комета в 2025 году будет видна из всей России

Комету C/2025 A6 (Lemmon), которая 21 октября максимально сблизится с Землей, будет видно со всей территории России, сообщил ТАСС старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, профессор Иркутского государственного университета (ИГУ) Сергей Язев.

Однако увидеть эту комету — самую яркую за 2025 год, лучше всего смогут жители регионов, расположенных выше 50-й параллели северной широты, уточнил он. Москва находится немного севернее 55-й параллели северной широты.

Комета Lemmon пройдет на минимальном расстоянии от Земли
Общество
Комета C/2025 A6 Lemmon

Комета C/2025 A6 (Lemmon) была открыта 3 января 2025 года. Период ее обращения составляет 1350 лет, то есть в прошлый раз она пролетала рядом с Землей в VII веке.

«Видели ли комету в прошлый раз, неизвестно. Хорошо, если она была яркая. Но если у нее была такая же яркость, как сейчас, то заметить ее могли только люди с очень острым зрением», — сообщил Язев.

В России и в других странах Северного полушария в высоких и умеренных широтах комета будет видна в октябре и ноябре. 21 октября Lemmon пройдет на минимальном расстоянии от Земли — 89 млн.

В ноябре—декабре 2025 года также можно будет увидеть комету 3I/ATLAS. 19 декабря она окажется на расстоянии 270 млн км от Земли, комета не будет представлять угрозы для планеты.

Космическое тело было впервые включено в список околоземных тел 1 июля 2025 года, и по мере приближения к Солнцу у него начал расти хвост.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
комета астроном
Материалы по теме
Комета Lemmon пройдет на минимальном расстоянии от Земли
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 94,58 (+2,5) Инвестиции, 17 окт, 22:26 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 80,98 (+1,9) Инвестиции, 17 окт, 22:26
Летевший из Минвод в Тель-Авив лайнер вернулся назад из-за неполадок Общество, 02:18
В Киеве допустили прорыв в переговорах о ЕС на фоне «креативных решений» Политика, 02:02
Сийярто заявил о планах противостоять выделению новой помощи Украине Политика, 01:31
Захарова заявила о дипломатической подготовке встречи Путина и Трампа Политика, 01:21
Британия расследует сообщения о взломе «российскими хакерами» военных баз Политика, 01:12
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
В Подмосковье нашли тело тренера по боксу Олега Чехова Спорт, 00:53
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Астроном рассказал, откуда в России будет видна самая яркая комета года Общество, 00:48
Йеменские хуситы задержали 20 сотрудников ООН в Сане Политика, 00:24
В Воронежской области при взрыве беспилотника пострадала женщина Политика, 00:18
В шестом с вечера аэропорту России ограничили полеты Политика, 00:13
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Даниил Медведев завоевал первый титул с 2023-го. Закончился ли его кризис Спорт, 00:00
Экономисты разошлись в предсказании действий ЦБ по ключевой ставкеПодписка на РБК, 00:00