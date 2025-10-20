Астроном рассказал, откуда в России будет видна самая яркая комета года

Астроном Язев: самая яркая комета в 2025 году будет видна из всей России

Комету C/2025 A6 (Lemmon), которая 21 октября максимально сблизится с Землей, будет видно со всей территории России, сообщил ТАСС старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, профессор Иркутского государственного университета (ИГУ) Сергей Язев.

Однако увидеть эту комету — самую яркую за 2025 год, лучше всего смогут жители регионов, расположенных выше 50-й параллели северной широты, уточнил он. Москва находится немного севернее 55-й параллели северной широты.

Комета C/2025 A6 (Lemmon) была открыта 3 января 2025 года. Период ее обращения составляет 1350 лет, то есть в прошлый раз она пролетала рядом с Землей в VII веке.

«Видели ли комету в прошлый раз, неизвестно. Хорошо, если она была яркая. Но если у нее была такая же яркость, как сейчас, то заметить ее могли только люди с очень острым зрением», — сообщил Язев.

В России и в других странах Северного полушария в высоких и умеренных широтах комета будет видна в октябре и ноябре. 21 октября Lemmon пройдет на минимальном расстоянии от Земли — 89 млн.

В ноябре—декабре 2025 года также можно будет увидеть комету 3I/ATLAS. 19 декабря она окажется на расстоянии 270 млн км от Земли, комета не будет представлять угрозы для планеты.

Космическое тело было впервые включено в список околоземных тел 1 июля 2025 года, и по мере приближения к Солнцу у него начал расти хвост.