Умер «самый красивый мальчик XX века», актер Бьорн Андресен

Шведский актер Бьерн Андресен умер в возрасте 70 лет, сообщила Dagens Nyheter со ссылкой на режиссера Кристиана Петри, который вместе с Кристиной Линдстрем снял документальный фильм о жизни артиста «Самый красивый мальчик в мире» (2021).
«Он был храбрым человеком», — подчеркнул Петри.
Андресен дебютировал в кино в возрасте 15 лет в фильме Роя Андерссона «Шведская история любви». Мировую известность юноше принесла вышедшая в 1971 году картина «Смерть в Венеции» итальянского режиссера Лукино Висконти — экранизация одноименного рассказа Томаса Манна. Андресен сыграл роль Тадзио — юноши-аристократа, в которого влюбляется переживающий кризис композитор. После
После выхода фильма Андресена начали называть «самым красивым мальчиком ХХ века». Сам он позже отрицательно отзывался об опыте съемок, заявляя, что влечение взрослого человека к подростку ему глубоко несимпатично. Также актер критиковал Висконти, поскольку режиссер жестко контролировал его в процессе съемок, а также водил в гей-бар, чтобы Андресен лучше вжился в роль.
«Висконти вел себя как капиталист-грабитель, который, не колеблясь, использовал подростка для продажи своего фильма. Если бы я в сегодняшней ситуации увидел, что с кем-то другим обращаются так, как тогда обращались со мной, я бы что-то предпринял», — приводит Sweden Herald слова Андресена из интервью Göteborgs-Posten перед премьерой фильма «Самый красивый мальчик в мире».
В дальнейшем Андресен эпизодически снимался в кино, несколько лет проработал в Японии. Также он стал профессиональным музыкантом и выступал с танцевальной группой Sven Erics.
Андресен был женат на поэтессе Сюзанне Роман. В этом браке родились дочь Робин и сын Элвин, однако последний умер от синдрома внезапной детской смерти в возрасте 9 месяцев.
