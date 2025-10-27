 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Умер «самый красивый мальчик XX века», актер Бьорн Андресен

В Швеции умер «самый красивый мальчик XX века», актер Бьорн Андресен
Умер шведский актер Бьерн Андресен, получивший известность благодаря роли в фильме Висконти «Смерть в Венеции», которую он сыграл подростком. Его называли «самым красивым мальчиком ХХ века», но сам актер негативно отзывался о роли

Шведский актер Бьерн Андресен умер в возрасте 70 лет, сообщила Dagens Nyheter со ссылкой на режиссера Кристиана Петри, который вместе с Кристиной Линдстрем снял документальный фильм о жизни артиста «Самый красивый мальчик в мире» (2021).

«Он был храбрым человеком», — подчеркнул Петри.

Андресен дебютировал в кино в возрасте 15 лет в фильме Роя Андерссона «Шведская история любви». Мировую известность юноше принесла вышедшая в 1971 году картина «Смерть в Венеции» итальянского режиссера Лукино Висконти — экранизация одноименного рассказа Томаса Манна. Андресен сыграл роль Тадзио — юноши-аристократа, в которого влюбляется переживающий кризис композитор. После

«Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России. Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола запрещена в России среди лиц любого возраста, за это для юрлиц предусмотрены штрафы до 5 млн руб.

Финляндия и Швеция готовятся к возможному сценарию «погружения во тьму»
Политика
Фото:Michael Runkel / Image Broker / Global Look Press

После выхода фильма Андресена начали называть «самым красивым мальчиком ХХ века». Сам он позже отрицательно отзывался об опыте съемок, заявляя, что влечение взрослого человека к подростку ему глубоко несимпатично. Также актер критиковал Висконти, поскольку режиссер жестко контролировал его в процессе съемок, а также водил в гей-бар, чтобы Андресен лучше вжился в роль.

«Висконти вел себя как капиталист-грабитель, который, не колеблясь, использовал подростка для продажи своего фильма. Если бы я в сегодняшней ситуации увидел, что с кем-то другим обращаются так, как тогда обращались со мной, я бы что-то предпринял», — приводит Sweden Herald слова Андресена из интервью Göteborgs-Posten перед премьерой фильма «Самый красивый мальчик в мире».

В дальнейшем Андресен эпизодически снимался в кино, несколько лет проработал в Японии. Также он стал профессиональным музыкантом и выступал с танцевальной группой Sven Erics.

Андресен был женат на поэтессе Сюзанне Роман. В этом браке родились дочь Робин и сын Элвин, однако последний умер от синдрома внезапной детской смерти в возрасте 9 месяцев.

Читайте РБК в Telegram.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Швеция актер
Материалы по теме
Умер озвучивавший Де Ниро и Энтони Хопкинса актер дубляжа Золотницкий
Общество
Суд оштрафовал актера Смольянинова за нарушение закона об иноагентах
Политика
Человекоподобный робот Маска показал боевые приемы актеру Джареду Лето
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
В аэропорту Орска ввели ограничения на прием и отправку рейсов Общество, 06:15
В Тульской области за ночь уничтожили более 20 дронов Политика, 06:14
Умер «самый красивый мальчик XX века», актер Бьорн Андресен Общество, 06:04
В двух районах Ростовской области уничтожили беспилотники Политика, 05:44
Власти США приостановят выдачу талонов на продукты питания из-за шатдауна Политика, 05:38
Аэропорт Саратова возобновил полеты Общество, 05:32
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Два человека погибли в аварии с автокраном на Камчатке Общество, 04:48
Ограничения в аэропорту Калуги сняли спустя почти восемь часов Общество, 04:42
Аэропорт Оренбурга приостановил полеты Общество, 04:24
Аэропорты Домодедово и Жуковский возобновили прием и отправку рейсов Общество, 04:13
Россиянам напомнили о досрочных выплатах пенсий и пособий в ноябре Общество, 04:09
Над Тихим океаном потерпели крушение вертолет и истребитель США Политика, 03:59
Аэропорт Самары временно приостановил полеты Общество, 03:51