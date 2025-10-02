Финляндия и Швеция готовятся к возможному сценарию «погружения во тьму»

Фото: Michael Runkel / Image Broker / Global Look Press

Власти Финляндии и Швеции прорабатывают меры, чтобы противостоять блэкаутам, пишет издание Iltalehti со ссылкой на представителей крупных энергетических компаний этих стран. К этой идее их привел масштабный сбой в энергосистеме Пиренейского полуострова весной 2025 года.

«С последнего такого случая (в Финляндии. — РБК) прошло уже более 50 лет. Тем не менее мы должны быть готовы к ситуации, когда значительная часть страны может погрузиться во тьму», — предупредил генеральный директор электросетевой компании Fingrid Аста Сихвонен-Пункка.

По его словам, серьезный блэкаут может случиться из-за погодной стихии или человеческой ошибки. Важно, чтобы соседние страны наладили между собой сотрудничество и пути обмена информацией, считает он.

В свою очередь Эрик Эк — стратегический менеджер по операциям компании Svenska Kraftnät, которая является оператором системы передачи электроэнергии в Швеции, считает, что полностью защитить себя от сбоев невозможно. Однако в Швеции прорабатывают план действий на случай, если блэкаут все же произойдет, добавил он.

28 апреля 2025 года мощный сбой в электросети произошел на Пиренейском полуострове. Блэкаут вызвал отключение электричества почти по всей Испании и Португалии, также частично пострадали приграничные районы Франции. Правительство Испании временно вводило на территории страны режим чрезвычайного положения. Жители этих стран провели 6–10 часов без света. Весь общественный транспорт остановил свою работу.

На следующий день в Испании начали судебное расследование причин блэкаута. Среди версий — кибератака. Однако, по данным португальского оператора Redes Energéticas Nacionais, перебои в работе электросетей возникли из-за «редкого атмосферного явления» — экстремальные изменения температуры в Испании вызвали «аномальные колебания» мощности на ЛЭП высокого напряжения.