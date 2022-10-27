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Россияне рассказали, как проведут День народного единства
Каждый девятый работающий россиянин продлит День народного единства в отпуске или отгуле
Большинство опрошенных намерены провести 4 ноября дома. Каждый девятый россиянин планирует продлить трехдневные выходные, присоединив к ним отгулы или отпуск
Каждый девятый россиянин (11%) планирует присоединить ко Дню народного единства (пятница, 4 ноября) и последующим выходным отпуск или отгулы, чтобы отдыхать дольше, свидетельствуют результаты опроса Superjob (есть у РБК).
Еще 62% респондентов заявили, что не собираются так делать, 14% не определились, а у 13% сменный график работы. Среди тех, кто планирует продлить себе выходные, больше женщин, чем мужчин (15% против 8%).
Исследование показало, что россияне планируют провести праздник:
- дома, в кругу семьи (71%);
- на работе (11%);
- за городом — в деревне или на даче (4%);
- на природе, в парке (3%);
- в путешествии (1%);
- в городе — на демонстрации или митинге (если будут разрешены массовые мероприятия, 1%);
- в гостях (1%);
- другое (в театре, в церкви и т.п. — 2%).
Еще 6% опрошенных сказали, что не определились.
Опрос проводился в 361 населенном пункте России с 24 по 26 октября среди экономически активных граждан старше 18 лет с постоянной работой. Размер выборки — 1600 человек.