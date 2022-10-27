Каждый девятый работающий россиянин продлит День народного единства в отпуске или отгуле

Россияне рассказали, как проведут День народного единства

Большинство опрошенных намерены провести 4 ноября дома. Каждый девятый россиянин планирует продлить трехдневные выходные, присоединив к ним отгулы или отпуск

Фото: Harry Engels / Getty Images

Каждый девятый россиянин (11%) планирует присоединить ко Дню народного единства (пятница, 4 ноября) и последующим выходным отпуск или отгулы, чтобы отдыхать дольше, свидетельствуют результаты опроса Superjob (есть у РБК).

Еще 62% респондентов заявили, что не собираются так делать, 14% не определились, а у 13% сменный график работы. Среди тех, кто планирует продлить себе выходные, больше женщин, чем мужчин (15% против 8%).

Исследование показало, что россияне планируют провести праздник:

дома, в кругу семьи (71%);

на работе (11%);

за городом — в деревне или на даче (4%);

на природе, в парке (3%);

в путешествии (1%);

в городе — на демонстрации или митинге (если будут разрешены массовые мероприятия, 1%);

в гостях (1%);

другое (в театре, в церкви и т.п. — 2%).

Еще 6% опрошенных сказали, что не определились.

Опрос проводился в 361 населенном пункте России с 24 по 26 октября среди экономически активных граждан старше 18 лет с постоянной работой. Размер выборки — 1600 человек.