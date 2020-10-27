Минздрав направил в Курган медиков после просьбы местных врачей Путину

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Минздрав направил в Курганскую область группу специалистов, чтобы помочь региону в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом РБК сообщил помощник министра Алексей Кузнецов.

По его словам, специалисты Минздрава «окажут организационно-методическую поддержку по настройке маршрутизации и лечения пациентов с COVID-19» и окажут больным практическую помощь.

Кузнецов сообщил, что Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии им. Илизарова перепрофилируют под лечение больных коронавирусом. Также в регион направят дополнительное финансирование из федерального бюджета на подготовку к приему инфекционных больных.

Накануне сотрудники четырех медучреждений в Кургане — городской больницы № 2, региональной клинической больницы, больницы скорой медицинской помощи и поликлиники № 2 — попросили президента Владимира Путина прислать в регион военных медиков из-за COVID-19.