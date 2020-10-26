Курганские врачи попросили Путина прислать военных медиков из-за COVID-19

В Кургане врачи заявили о «коллапсе в системе здравоохранения» из-за COVID-19 и попросили Путина прислать военных медиков. По их данным, в больницах не хватает мест, а скорые перегружены

Фото: Министерство обороны РФ / ТАСС

В Кургане сотрудники четырех больниц, которые лечат заразившихся коронавирусом, попросили президента Владимира Путина прислать в регион военных медиков. Об этом со ссылкой на копию письма сообщила Би-би-си. Скан письма также опубликовал Ura.ru.

Обращение к президенту подписали сотрудники курганской городской больницы № 2, региональной клинической больницы, больницы скорой медицинской помощи и поликлиники № 2. По словам авторов письма, руководство Курганской области «существенно занижает статистику» по COVID-19, пишет Би-би-си.

«Мы просим не оценивать ситуацию со слов наших чиновников, а направить в регион комиссию, чтобы ее члены могли воочию убедиться, какой у нас творится ад с медицинской помощью населению в период пандемии», — говорится в письме.

Обратившиеся к Путину врачи считают, что региональную систему здравоохранения «настиг полный коллапс»: в больницах не хватает мест и медицинского персонала, а скорая и неотложная помощь перегружены, пишут они. «Больные ждут приезда ее бригад сутками, врачей из поликлиники — неделю и более», — говорится в письме.