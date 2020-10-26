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Курганские врачи попросили Путина прислать военных медиков из-за COVID-19

В Кургане врачи заявили о «коллапсе в системе здравоохранения» из-за COVID-19 и попросили Путина прислать военных медиков. По их данным, в больницах не хватает мест, а скорые перегружены
Фото:Министерство обороны РФ / ТАСС
Фото: Министерство обороны РФ / ТАСС

В Кургане сотрудники четырех больниц, которые лечат заразившихся коронавирусом, попросили президента Владимира Путина прислать в регион военных медиков. Об этом со ссылкой на копию письма сообщила Би-би-си. Скан письма также опубликовал Ura.ru.

Обращение к президенту подписали сотрудники курганской городской больницы № 2, региональной клинической больницы, больницы скорой медицинской помощи и поликлиники № 2. По словам авторов письма, руководство Курганской области «существенно занижает статистику» по COVID-19, пишет Би-би-си.

«Мы просим не оценивать ситуацию со слов наших чиновников, а направить в регион комиссию, чтобы ее члены могли воочию убедиться, какой у нас творится ад с медицинской помощью населению в период пандемии», — говорится в письме.

Обратившиеся к Путину врачи считают, что региональную систему здравоохранения «настиг полный коллапс»: в больницах не хватает мест и медицинского персонала, а скорая и неотложная помощь перегружены, пишут они. «Больные ждут приезда ее бригад сутками, врачей из поликлиники — неделю и более», — говорится в письме.

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Фото:russia4vk / VK

По словам сотрудницы одной из курганских больниц, коронавирусом заразились «многие опытные диспетчеры-фельдшеры» скорой. В итоге для работы привлекли «студентов четвертого курса» местного медицинского колледжа, которые «не подготовлены к работе в диспетчерской», сообщила она Би-би-си.

РБК направил запрос в пресс-службу правительства Курганской области и областной Минздрав, а также пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову. Вице-губернатор региона Владислав Кузнецов, а также и.о. заместителя губернатора по социальной политике Лариса Кокорина не ответили на запросы Би-би-си.

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Скан письма курганских медиков и «более 100 жителей области» опубликовал и Ura.ru. В материале говорилось, что за день скорая выезжает к 500–700 больным COVID-19, в то время как официальная статистика сообщает о 75 заразившихся за сутки. В ответ на это в оперативном штабе Курганской области сообщили, что нагрузка на больницы и медперсонал «действительно очень высокая» во время сезонного роста заболеваемости, однако 700 — это общее число вызовов за день, а не только к заразившимся COVID-19.

«Ситуация осложняется тем, что медицинские сотрудники также болеют, из-за чего возникает дефицит кадров. Однако депздрав не подтверждает информацию о том, что 80% медработников болеют или переболели коронавирусом», — заявили в региональном штабе.

По данным оперативного штаба на вечер 26 октября, за все время в Курганской области выявили 5462 заразившихся COVID, в том числе 79 — за последние сутки. Умер 81 человек.

Автор
Виктория Полякова
При участии
Роман Кирьянов, Наталья Галимова
коронавирус Курганская область
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