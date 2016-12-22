Вице-мэра Сочи по ЖКХ приговорили к году колонии

Суд приговорил бывшего заместителя мэра Сочи по ЖКХ, председателя совета директоров АО «Спецавтохозяйство» по уборке города» Юрия Паламарчука к году колонии-поселения. Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), сообщает «РБК Краснодар».
Паламарчук арестован в апреле в рамках дела против ряда руководителей и застройщиков города. Тогда же вице-мэр сложил свои полномочия.
Следствие установило, что он в феврале 2016 года, зная о наличии кредиторской задолженности и убытков АО «Спецавтохозяйство», принял решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации ООО «ТСМ». С ней были заключены договоры на услуги по обработке и вывозу отходов по завышенной стоимости.
Разница между тарифом ООО «ТСМ» и стоимостью услуг на транспортирование твердых коммунальных отходов составляла более 115 млн руб.
Паламарчук трижды занимал пост вице-мэра по ЖКХ в администрации Сочи: в 2003–2007, 2009–2010 и в 2013–2018 годах. В первые два раза он был освобожден от должности в связи с тем, что «не справился» с обязанностями. В частности, сочинцы жаловались на отключения электричества, воды и несвоевременный вывоз мусора.
Кроме Паламарчука с октября по различным коррупционным эпизодам проходят и другие бывшие вице-мэры Сочи: Анатолий Рыков (курировал правовые вопросы), первый вице-мэр Сергей Юрин, первый вице-мэр Мугдин Чермит и вице-мэр Иван Бломберг.
Также по уголовным делам проходят заместитель директора департамента и стратегического развития администрации Сочи Александра Иванова, глава департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства Владимир Малов, директор сочинского МУП «Водоканал» Сергей Винарский и руководитель департамента имущественных отношений Владимир Пермяков. Их подозревают в превышении должностных полномочий и взяточничестве.