Следователя в Петербурге задержали за вымогательство взятки в 5 млн руб.

В Санкт-Петербурге за вымогательство взятки у предпринимателя задержали руководителя Ленинградского следственного отдела на транспорте, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

Там рассказали, в отношении одного из сотрудников местного предпринимателя было возбуждено уголовное дело. Задержанный следователь вымогал у бизнесмена 5 млн руб. за изменение меры пресечения и квалификации преступления его подчиненного.

«В настоящее время подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего», — рассказали в СК.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям о получении взятки и посредничестве во взяточничестве. В СК не назвали имен следователя, предпринимателя и его сотрудника.

Газета «Фонтанка» сообщила, что речь идет о начальнике следственного отдела Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР Романе Русакове, источник этой информации издание не назвало. Как начальник управления он мог попросить суд избрать менее тяжкую меру пресечения или отпустить фигуранта дела под подписку о невыезде.

По данным газеты, следователь поводом для взятки стал инцидент, произошедший на пропускном пункте «Торфяновка» в 2017 году. Тогда в Россию приехал микроавтобус Mercedes, в котором находились россиянин Николай Шуляр и гражданин Финляндии Кристиан Вииникайнен. Сотрудник таможни подсел в салон автомобиля и заявил, что пассажирам нужно проехать в зону специального досмотра. После этого Mercedes протаранил шлагбаум, а таможеннику пришлось выпрыгнуть из автомобиля.

Позднее Шуляра и Вииникайнена задержали, было возбуждено уголовное дело о применении насилия к представителю власти.