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Теннисисткам могут запретить кричать на корте
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Теннисисткам могут запретить кричать на корте
Общество, 27 окт 2011, 15:30
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Теннисисткам могут запретить кричать на корте
Женская теннисная ассоциация (WTA) собирается запретить спортсменкам кричать на корте, поскольку это явление не только раздражает зрителей, но и мешает самим теннисисткам. Об этом сообщает радиостанция "Голос России".

В частности, на крики соперниц на корте пожаловалась действующая первая ракетка мира Каролина Возняцки. По ее словам, если спортсменки действительно громко вскрикнут, то противник не услышит удар по мячу. "Услышав громкий вскрик, вы думаете, что мяч летит быстро, и вдруг выясняется, что он летит куда медленнее", - пожаловалась теннисистка.

К.Возняцки также подметила, что чаще всего такое поведение на корте присуще россиянкам Марии Шараповой и Виктории Азаренко.

Между тем ученые в результате ряда исследований пришли к выводу, что крик теннисистов на самом деле не столько прихоть игроков, сколько естественная необходимость.

"Крик улучшает силу удара и увеличивает баланс. Мы все инстинктивно вдыхаем, прежде чем ударить по мячику, так как больший объем воздуха в легких помогает обеспечить стабильность без риска получить травму позвоночника", - объяснила профессор Брунельского университета Элисон Макконнелл.

Теги: Каролина
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