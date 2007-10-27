Исследователи: Неандертальцы были рыжеволосыми

Изучив ДНК неандертальцев, ученые пришли к выводу, что некоторые их них, возможно, были рыжеволосыми. До этого момента никто не знал, волосы какого цвета были у наших предков. Благодаря развитию современной науки, из останков двух неандертальцев группа ученых смогла извлечь важный ген MC1R, сообщает Би-би-си.

У современного человека мутация этого гена ведет к тому, что волосы становятся рыжими. "Мы обнаружили у неандертальцев разновидность гена, которой нет у современных людей, но которая приводит к результату, аналогичному тому, что можно наблюдать у современных рыжеволосых", - объясняет генетик Чарльз Лалуэса-Фокс, доцент университета Барселоны.

В то же время исследования показали, что зафиксированные у неандертальцев мутации гена MC1R отличались от мутаций, которые имеют место у современного человека. Это еще раз подтвердило, что неандертальцы, скорее всего, не были предками человека разумного (homo sapiens), а представляли параллельную группу гоминидов. Homo sapiens вытеснил неандертальцев около 40 тыс лет назад.

В ходе исследования доктор Ч.Лалеса-Фокс и ее коллеги также изучили ДНК неандертальцев на предмет наличия у них гена FoxP2, который играет важную роль в эволюции языка. Ученые выяснили, что у неандертальцев мутация гена FoxP2 проходила так же, как и у современного человека, т.е. они скорее всего обладали предпосылками к развитию языка и речи.