Умерла актриса из «Мимино» и «Глухаря» Людмила Гаврилова

Актриса из «Мимино» и «Глухаря» Людмила Гаврилова умерла в возрасте 73 лет

Известная по ролям в «Глухаре» и «Мимино» заслуженная артистка России Людмила Гаврилова умерла на 74-м году жизни. Причину смерти ее близкие не уточнили. Прощание пройдет 29 сентября в Балашихе

Людмила Гаврилова (Фото: Юрий Самолыго / ТАСС)

Заслуженная артистка России актриса театра и кино Людмила Гаврилова умерла в возрасте 73 лет. О смерти актрисы сообщили ее коллега Евгения Шевченко и сын Таир Газиев в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Причину смерти актрисы они не уточнили.

«С бесконечной болью и невыносимой горечью в сердце, которое давно сыплется осколками, сообщаю о кончине моей мамы, заслуженной артистки России Людмилы Ивановны Гавриловой. Нашей Люсьены, вашей Пеппилотты-длинный-чулок — яркой, светлой, неугомонной, дерзкой, невероятно талантливой и всегда любящей людей», — написал Газиев.

Прощание с актрисой состоится 29 сентября в 11:00 мск по адресу: Балашиха, Окольная, 4 (Николо-Архангельский крематорий)».

Гаврилова родилась 17 ноября 1951 года в Калуге. После окончания Театрального училища имени Б. Щукина служила в труппе Московского академического театра Сатиры до 2011 года, позже преподавала актерское мастерство в том же Щукинском училище.

Телевизионная карьера Гавриловой началась с передачи канала ТВЦ «Настроение», где она была бессменной ведущей. Ее профессиональное портфолио насчитывает более 120 кинопроектов, она работала на съемочной площадке с такими известными актерами, как Леонид Куравлев, Евгений Моргунов, Георгий Вицин.

Среди известных ролей Гавриловой — организатор симпозиума эндокринологов в фильме «Мимино», а также мать Сергея Глухарева Наталья в сериале «Глухарь».

Кроме того, актриса снималась в таких фильмах и сериалах, как «Салон красоты», «Катала», «Кулагин и партнеры», «Солдаты», «Я остаюсь», «Жаркий лед», «Ласковый май», «Любовь-морковь 3», «Земский доктор», «Склифосовский».

Первым мужем Гавриловой стал актер Шавкат Газиев, от которого она родила сына Таира. Второй муж — актер Александр Диденко.