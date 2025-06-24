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Названы лауреаты театральной премии «Хрустальная Турандот»

Егор Перегудов получил «Хрустальную Турандот» за лучшую режиссерскую работу

Директор музея-заповедника &laquo;Архангельское&raquo; Вадим Задорожный
Актриса Анна Чиповская
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Режиссёр Евгений Писарев
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов и актёр Валерий Баринов
Актриса Варвара Бочкова, получившая награду в номинации &laquo;Дебют года&raquo;
Директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок
Бывший директор Большого театра (в 2013-2023 годах) Владимир Урин и руководитель Российского академического молодежного театра Алексей Бородин
Певица Анастасия Макеева
Актёр Антон Шагин, получивший награду в номинации &laquo;Лучшая мужская роль&raquo;
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
режиссер Анатолий Шульев, получивший награду в номинации &laquo;Лучший спектакль&raquo;
Кинорежиссёр и сценарист Алла Сурикова
Режиссёр Егор Перегудов, получивший награду в номинации &laquo;Лучшая режиссерская работа&raquo;
Певица Мариам Мерабова
Актёр Павел Попов, получивший награду в номинации &laquo;Лучшая мужская роль&raquo;
Актриса Елизавета Арзамасова
Директор музея-заповедника &laquo;Архангельское&raquo; Вадим Задорожный
Актриса Анна Чиповская
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Режиссёр Евгений Писарев
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов и актёр Валерий Баринов
Актриса Варвара Бочкова, получившая награду в номинации &laquo;Дебют года&raquo;
Директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок
Бывший директор Большого театра (в 2013-2023 годах) Владимир Урин и руководитель Российского академического молодежного театра Алексей Бородин
Певица Анастасия Макеева
Актёр Антон Шагин, получивший награду в номинации &laquo;Лучшая мужская роль&raquo;
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
режиссер Анатолий Шульев, получивший награду в номинации &laquo;Лучший спектакль&raquo;
Кинорежиссёр и сценарист Алла Сурикова
Режиссёр Егор Перегудов, получивший награду в номинации &laquo;Лучшая режиссерская работа&raquo;
Певица Мариам Мерабова
Актёр Павел Попов, получивший награду в номинации &laquo;Лучшая мужская роль&raquo;
Актриса Елизавета Арзамасова
Директор музея-заповедника «Архангельское» Вадим Задорожный
(Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)
Актриса Анна Чиповская
(Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Режиссёр Евгений Писарев
(Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов и актёр Валерий Баринов
(Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)
Актриса Варвара Бочкова, получившая награду в номинации «Дебют года»
(Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)
Директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок
(Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)
Бывший директор Большого театра (в 2013-2023 годах) Владимир Урин и руководитель Российского академического молодежного театра Алексей Бородин
(Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)
Певица Анастасия Макеева
(Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)
Актёр Антон Шагин, получивший награду в номинации «Лучшая мужская роль»
(Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
режиссер Анатолий Шульев, получивший награду в номинации «Лучший спектакль»
(Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)
Кинорежиссёр и сценарист Алла Сурикова
(Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)
Режиссёр Егор Перегудов, получивший награду в номинации «Лучшая режиссерская работа»
(Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)
Певица Мариам Мерабова
(Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)
Актёр Павел Попов, получивший награду в номинации «Лучшая мужская роль»
(Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)
Актриса Елизавета Арзамасова
(Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

В Подмосковье, в музее-заповеднике «Архангельское», состоялась церемония вручения первой театральной премии «Хрустальная Турандот».

Награды получили лучшие театральные работы сезона 2024–2025 годов.

Обладателем награды в номинации «Лучшая режиссерская работа» стал режиссер Егор Перегудов за постановку «Евгений Онегин» в Театре им. Вл. Маяковского.

Кто стал лауреатом премии «Золотой глобус». Фотогалерея
Фотогалерея 
Фото:Amy Sussman / Getty Images

Премию «Лучшая мужская роль» получили Антон Шагин за роль Гамлета в одноименном спектакле в театре «Ленком Марка Захарова» и Павел Попов, сыгравший Льва Ландау в спектакле «Солнце Ландау» в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. Премия «Лучший спектакль» досталась Анатолию Шульеву, поставившему «Солнце Ландау» в Театре имени Евгения Вахтангова.

В номинации «Лучший дебют» премии была удостоена Варвара Бочкова, сыгравшая роль Татьяны Лариной в спектакле «Евгений Онегин» в Театре им. Вл. Маяковского.

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Михаил Гребенщиков Михаил Гребенщиков, Полина Минаева
культура театр премия Театр имени Вахтангова усадьба Архангельское
Лиза Арзамасова фото
Лиза Арзамасова
актриса
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