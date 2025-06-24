Названы лауреаты театральной премии «Хрустальная Турандот»
В Подмосковье, в музее-заповеднике «Архангельское», состоялась церемония вручения первой театральной премии «Хрустальная Турандот».
Награды получили лучшие театральные работы сезона 2024–2025 годов.
Обладателем награды в номинации «Лучшая режиссерская работа» стал режиссер Егор Перегудов за постановку «Евгений Онегин» в Театре им. Вл. Маяковского.
Премию «Лучшая мужская роль» получили Антон Шагин за роль Гамлета в одноименном спектакле в театре «Ленком Марка Захарова» и Павел Попов, сыгравший Льва Ландау в спектакле «Солнце Ландау» в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. Премия «Лучший спектакль» досталась Анатолию Шульеву, поставившему «Солнце Ландау» в Театре имени Евгения Вахтангова.
В номинации «Лучший дебют» премии была удостоена Варвара Бочкова, сыгравшая роль Татьяны Лариной в спектакле «Евгений Онегин» в Театре им. Вл. Маяковского.
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