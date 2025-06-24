Названы лауреаты театральной премии «Хрустальная Турандот»

Директор музея-заповедника «Архангельское» Вадим Задорожный (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК) Актриса Анна Чиповская (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК) Фото: Михаил Гребенщиков / РБК Режиссёр Евгений Писарев (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК) Фото: Михаил Гребенщиков / РБК Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов и актёр Валерий Баринов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК) Актриса Варвара Бочкова, получившая награду в номинации «Дебют года» (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК) Директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК) Бывший директор Большого театра (в 2013-2023 годах) Владимир Урин и руководитель Российского академического молодежного театра Алексей Бородин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК) Певица Анастасия Макеева (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК) Актёр Антон Шагин, получивший награду в номинации «Лучшая мужская роль» (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК) Фото: Михаил Гребенщиков / РБК режиссер Анатолий Шульев, получивший награду в номинации «Лучший спектакль» (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК) Кинорежиссёр и сценарист Алла Сурикова (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК) Режиссёр Егор Перегудов, получивший награду в номинации «Лучшая режиссерская работа» (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК) Певица Мариам Мерабова (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК) Актёр Павел Попов, получивший награду в номинации «Лучшая мужская роль» (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК) Актриса Елизавета Арзамасова (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

В Подмосковье, в музее-заповеднике «Архангельское», состоялась церемония вручения первой театральной премии «Хрустальная Турандот».

Награды получили лучшие театральные работы сезона 2024–2025 годов.

Обладателем награды в номинации «Лучшая режиссерская работа» стал режиссер Егор Перегудов за постановку «Евгений Онегин» в Театре им. Вл. Маяковского.

Премию «Лучшая мужская роль» получили Антон Шагин за роль Гамлета в одноименном спектакле в театре «Ленком Марка Захарова» и Павел Попов, сыгравший Льва Ландау в спектакле «Солнце Ландау» в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. Премия «Лучший спектакль» досталась Анатолию Шульеву, поставившему «Солнце Ландау» в Театре имени Евгения Вахтангова.

В номинации «Лучший дебют» премии была удостоена Варвара Бочкова, сыгравшая роль Татьяны Лариной в спектакле «Евгений Онегин» в Театре им. Вл. Маяковского.