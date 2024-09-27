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СК завел дело из-за сноса в Уфе аллеи в честь участников военной операции

СК завел уголовное дело после того, как в СМИ появились кадры воровства саженцев из «Аллеи возвращения домой» в Уфе. Неизвестные выкопали и увезли их ночью, заявив, что намерены посадить в другом месте

СК завел дело из-за сноса в Уфе аллеи в честь участников военной операции
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Следственный комитет завел уголовное дело из-за сноса в Уфе аллеи, посвященной участникам военной операции на Украине. Об этом ведомство сообщило в телеграм-канале.

СК обратил внимание на сообщения о том, что аллея в честь вернувшихся военнослужащих была уничтожена. По информации ведомства, на месте выкорчевали деревья, посаженные местными жителями, а саму территорию аллеи передали под строительство торгового центра.

По какой статье было возбуждено уголовное дело, не уточняется. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил по нему доклад.

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Фото:Светлана Возмилова / Global Look Press

Проверку по поводу ситуации вокруг аллеи также начала прокуратура Башкирии. В ведомстве уточнили, что речь идет об уничтожении аллеи на улице Комсомольской.

О сносе «Аллеи возвращения домой» 24 сентября, в частности, сообщил местный порталUFA1.ru. Издание писало, что ночью местные жители заметили неизвестных, которые выкорчевывали в аллее саженцы, грузили их в багажник и увозили. На кадрах, опубликованных в телеграм-канале администрации Октябрьского района Уфы, неизвестные утверждают, что делают это, чтобы пересадить растения в другом месте.

Местные жители обратились в полицию, ведомство подтвердило порталу регистрацию заявления.

«Аллею возвращения домой» открыли в конце сентября 2022 года по инициативе мэры Уфы Ратмира Мавлиева — она посвящена вернувшимся участникам военной операции и присоединенным к России регионам. Она располагается на улице Комсомольской, между домами № 94/1 и 106. По данным UFA1.ru, там были высажены липы и черемухи.

Рядом с аллеей планируется построить бизнес-центр с паркингом на 315 мест. Глава администрации Октябрьского района Сергей Плотников говорил, что с этой целью на месте демонтировали брусчатку, чтобы ее не сломать.

После начала дискуссий касательно сноса аллеи Плотников заверил, что ее восстановят после окончания строительства объекта, на место вернут деревья и освещение. Детскую площадку, по его словам, застройщик обязан будет перенести на предложенную территорию.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
уголовное дело Уфа Башкортостан Аллея славы Военная операция на Украине снос прокурорская проверка
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