СК завел дело из-за сноса в Уфе аллеи в честь участников военной операции

СК завел уголовное дело после того, как в СМИ появились кадры воровства саженцев из «Аллеи возвращения домой» в Уфе. Неизвестные выкопали и увезли их ночью, заявив, что намерены посадить в другом месте

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Следственный комитет завел уголовное дело из-за сноса в Уфе аллеи, посвященной участникам военной операции на Украине. Об этом ведомство сообщило в телеграм-канале.

СК обратил внимание на сообщения о том, что аллея в честь вернувшихся военнослужащих была уничтожена. По информации ведомства, на месте выкорчевали деревья, посаженные местными жителями, а саму территорию аллеи передали под строительство торгового центра.

По какой статье было возбуждено уголовное дело, не уточняется. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил по нему доклад.

Проверку по поводу ситуации вокруг аллеи также начала прокуратура Башкирии. В ведомстве уточнили, что речь идет об уничтожении аллеи на улице Комсомольской.

О сносе «Аллеи возвращения домой» 24 сентября, в частности, сообщил местный порталUFA1.ru. Издание писало, что ночью местные жители заметили неизвестных, которые выкорчевывали в аллее саженцы, грузили их в багажник и увозили. На кадрах, опубликованных в телеграм-канале администрации Октябрьского района Уфы, неизвестные утверждают, что делают это, чтобы пересадить растения в другом месте.

Местные жители обратились в полицию, ведомство подтвердило порталу регистрацию заявления.

«Аллею возвращения домой» открыли в конце сентября 2022 года по инициативе мэры Уфы Ратмира Мавлиева — она посвящена вернувшимся участникам военной операции и присоединенным к России регионам. Она располагается на улице Комсомольской, между домами № 94/1 и 106. По данным UFA1.ru, там были высажены липы и черемухи.

Рядом с аллеей планируется построить бизнес-центр с паркингом на 315 мест. Глава администрации Октябрьского района Сергей Плотников говорил, что с этой целью на месте демонтировали брусчатку, чтобы ее не сломать.

После начала дискуссий касательно сноса аллеи Плотников заверил, что ее восстановят после окончания строительства объекта, на место вернут деревья и освещение. Детскую площадку, по его словам, застройщик обязан будет перенести на предложенную территорию.