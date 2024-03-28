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В мэрии оценили текущие масштабы строительства по реновации

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

По состоянию на конец марта 2024 года в Москве ведется работа над почти 500 проектами новых многоквартирных домов по программе реновации. Из них ведется проектирование 243 жилых домов, а строительство еще 226 корпусов уже началось. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По своему масштабу проекты в работе вдвое превышают уже реализованные по реновации объемы жилья. Так, с начала программы в городе возвели 305 домов, общая площадь которых составила 4,3 млн кв. м. Сейчас же на этапе строительства находятся также 4,3 млн «квадратов», на этапе же проектирования — 4,6 млн кв. м.

Кроме того, по словам вице-мэра Бочкарева, в ближайшие годы планируется ускорение темпов реализации программы, что позволит москвичам еще быстрее переезжать в новое жилье.

Программа реновации пользуется высоким спросом среди жителей столицы, отметил Евгений Михайленко, декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ. По его словам, исследования показывают, что порядка 5% москвичей всерьез планируют решить свой «квартирный вопрос» именно благодаря реновации.

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Теги
реновация Москва жилищное строительство Андрей Бочкарев
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