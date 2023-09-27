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В Дагестане задержали участников перестрелки, в которой погиб полицейский

В Дагестане задержали троих участников перестрелки, в которой погиб полицейский
Силовики задержали троих участников драки со стрельбой, в результате которой погиб полицейский. В конфликте, по данным МВД, участвовало более 20 человек. Следственный комитет завел уголовное дело об убийстве
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В Дагестане задержали троих участников конфликта в селе Леваши, который перерос в перестрелку и закончился убийством двух человек. Об этом сообщает региональное управление МВД в телеграм-канале.

«Трое разыскиваемых участников инцидента задержаны и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Принимаются меры к задержанию остальных разыскиваемых», — сообщили в полиции.

Ведомство сообщило, что накануне в селе Леваши произошел конфликт между двумя местными жителями.На следующий день участники ссоры позвали родственников (всего — около 25 человек) и вышли вместе с ними на пустырь. Словесный конфликт перерос в драку, на место приехал начальник тыла Левашинского отдела полиции, чтобы урегулировать ситуацию.

Как сообщили в МВД, во время драки один из участников конфликта достал пистолет и открыл огонь по собравшимся. В ответ другой человек достал автомат и также начал стрелять. Пуля попала полицейскому в голову, он погиб. Еще несколько человек получили ранения.

После случившегося участники драки скрылись на автомобилях, их объявили в розыск. В МВД уточняли, что один из разыскиваемых — житель Леваши Багаудин Гусенгаджиев 1997 года рождения.

Прокуратура Дагестана поставила на контроль ход и результаты проверки по факту произошедшего. Следственный комитет завел уголовное дело по п.п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом). За совершение этого преступления предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Дагестан перестрелка стрельба убийство полицейского
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