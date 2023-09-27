МВД: в ходе перестрелки в Дагестане погибли двое, один из них — полицейский

В Дагестане полицейского убили в перестрелке

В селе Леваши в Дагестане произошла перестрелка, погибли двое, один из них — сотрудник полиции, сообщает МВД. Несколько человек ранены. Ведомство объявило в розыск местного жителя

Фото: Никита Попов / РБК

В селе Леваши в Дагестане вечером 27 сентября произошла перестрелка, по предварительной информации, убиты два человека, несколько ранены, сообщает региональное управление МВД.

В числе погибших — начальник тыла Левашинского отдела полиции.

Багаудин Гусенгаджиев (Фото: mvd_dagestan / Telegram)

В связи с этим разыскивается житель селения Леваши Багаудин Гусенгаджиев 1997 года рождения. МВД опубликовало его фотографию.

Ведомство уточнило, что участники перестрелки покинули место происшествия на нескольких машинах.

Селение Леваши расположено в центральной части Левашинского района, на левом берегу реки Халагорк (бассейн реки Параулозень). Находится в 85 км к юго-западу от Махачкалы