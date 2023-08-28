В отеле Бодрума один человек погиб в перестрелке
В отеле турецкого курорта Бодрум один человек погиб, трое пострадали в перестрелке. Об этом сообщает Yeni Şafak.
По данным издания, инцидент произошел около 23:00 27 августа в отеле в районе Гельтюркбюкю между тремя людьми, приехавшими на автомобиле, и тремя постояльцами отеля. 28-летний Омар Атташ умер, еще троих мужчин в возрасте от 17 до 22 лет госпитализировали.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают причастных к происшествию и разыскивают скрывшихся с места преступления подозреваемых.
В начале августа в Тель-Авиве произошла перестрелка в оживленном районе, на углу улиц Монтефиоре и Нахалат Биньямин. Сотрудники службы безопасности увидели мужчину и подозвали его. Когда он не ответил, они слезли с мотоциклов, однако мужчина открыл огонь.
В результате сотрудник муниципальной службы безопасности в Тель-Авиве был тяжело ранен. Стрелок был убит в перестрелке.
В полиции сообщили, что у стрелявшего 27-летнего палестинца из города Дженина с собой было письмо с надписью «мученичество», то есть «он стал мучеником» (шахидом).