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В отеле Бодрума один человек погиб в перестрелке

В отеле Бодрума один человек погиб в перестрелке, еще трое ранены
Фото: gd_project / Shutterstock
Фото: gd_project / Shutterstock

В отеле турецкого курорта Бодрум один человек погиб, трое пострадали в перестрелке. Об этом сообщает Yeni Şafak.

По данным издания, инцидент произошел около 23:00 27 августа в отеле в районе Гельтюркбюкю между тремя людьми, приехавшими на автомобиле, и тремя постояльцами отеля. 28-летний Омар Атташ умер, еще троих мужчин в возрасте от 17 до 22 лет госпитализировали.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают причастных к происшествию и разыскивают скрывшихся с места преступления подозреваемых.

В начале августа в Тель-Авиве произошла перестрелка в оживленном районе, на углу улиц Монтефиоре и Нахалат Биньямин. Сотрудники службы безопасности увидели мужчину и подозвали его. Когда он не ответил, они слезли с мотоциклов, однако мужчина открыл огонь.

В результате сотрудник муниципальной службы безопасности в Тель-Авиве был тяжело ранен. Стрелок был убит в перестрелке.

В полиции сообщили, что у стрелявшего 27-летнего палестинца из города Дженина с собой было письмо с надписью «мученичество», то есть «он стал мучеником» (шахидом).

Теги
Бодрум отель перестрелка погибший пострадавшие