Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 июня
EUR ЦБ: 53,86 (-2,03) Инвестиции, 29 июн, 16:19
Курс доллара на 30 июня
USD ЦБ: 51,16 (-1,81) Инвестиции, 29 июн, 16:19
Россияне выбрали Шерлока Холмса и Гермиону примерами для подражания Общество, 10:00
Россиянин Кузнецов выиграл один из главных трофеев в юниорском хоккее Спорт, 09:56
Ума палата: как богатство и успех влияют на мозг — Fast Company Pro, 09:54
Угроза жизни за 500 руб.: как эффективно бороться с нарушениями ПДД Партнерский проект, 09:49
Перевозчики попросили избавить их от «опеки» над невъездными пассажирами Общество, 09:44
Россиянина включили в тройку лучших игроков Кубка Стэнли Спорт, 09:39
В бундестаге сообщили о начале сбора данных о притеснениях русских в ФРГ Политика, 09:35
СМИ пишут о конце эры глобализации. Что будет с мировой торговлей Pro, 09:29
«Дом культуры» поколения «альфа»: настоящая жизнь в ненастоящем мире Совместный проект, 09:25
Чемпион мира по боксу Бетербиев получил гражданство Канады Спорт, 09:12
Какие умные системы помогают не заснуть за рулем Партнерский проект, 09:01
Максимум 730 тыс. руб.: сколько платят тестировщикам и DevOps-инженерам Pro, 09:00
Роналду потребовал $626 тыс. от адвоката по делу об изнасиловании Спорт, 08:47
Казахстан направит миротворцев в Африку Политика, 08:33

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Общество ,  
0 

Россияне выбрали Шерлока Холмса и Гермиону примерами для подражания

Фото: Matt Dunham / AP
Фото: Matt Dunham / AP

В качестве примеров для подражания среди персонажей из зарубежных произведений россияне отдают предпочтение Шерлоку Холмсу Конан Дойля (29,8%), Гермионе Грейнджер из саги о Гарри Поттере Джоан Роулинг (29,4%) и Маленькому принцу Антуана де Сент-Экзюпери (19,1%). Из персонажей отечественной литературы россияне выбрали ролевой моделью Маргариту Михаила Булгакова (22,9%), Эраста Фандорина — главного героя серии исторических детективов Бориса Акунина (16,9%), и Ассоль из «Алых парусов» Александра Грина. Такие результаты получили книжные сервисы «ЛитРес» в ходе опроса, в котором приняли участие более 1,5 тыс. россиян. РБК ознакомился с исследованием.

В пятерку наиболее вдохновляющих персонажей из зарубежной литературы также вошли Элизабет Беннет из романа «Гордость и предубеждение» Джейн Остин и Северус Снегг из саги о Гарри Поттере (по 18,4%), а также Скарлетт О’Хара — главная героиня романа «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл (17,3%). Среди персонажей отечественных произведений примером для подражания россияне также считают Андрея Болконского из «Войны и мира» Льва Толстого (11,9%), а замыкает топ-5 Татьяна Ларина из «Евгения Онегина» Александра Пушкина. Почти каждый седьмой опрошенный (15,5%) заявил, что среди героев отечественной литературы нет тех персонажей, на которых хотелось бы равняться.

Большая часть опрошенных (более 86%) указало, что вдохновляются литературными персонажами, а почти 82% считают, что даже отрицательный герой может стать ролевой моделью, если читатель разделяет его ценности и взгляды. По такой причине выбирают пример для подражания 60,6% респондентов, однако чаще (71,4%) читателей вдохновляют персонажи, чьи поступки и характер им импонируют. Чуть больше четверти опрошенных (26%) признались, что у них нет желаемых качеств, которые есть у персонажей, и поэтому читатели мечтают походить на них.

«ЛитРес» уберет книги о Гарри Поттере
Бизнес
Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

По данным компании Wildberries, в прошлом году «Мастер и Маргарита» Булгакова и первая часть саги о Гарри Поттере «Гарри Поттер и Философский камень» вошли в десятку самых популярных книг у россиян, а в детективном жанре лидером продаж стал детектив «просто Маса» Акунина, который рассказывает о приключениях друга Эраста Фандорина Масахиро Сибаты.

Аналитики сервиса аудиокниг Storytel рассказали, что Акунин уже третий год остается самым популярным писателем среди пользователей сервиса на новогодних каникулах.

Читайте на РБК Pro
Pro x The Economist
Фото: Shutterstock Почему высокая инфляция обходит Азию стороной — The Economist
Статьи
Pro
Фото: Matt Cardy / Getty Images Семи пядей во лбу: как богатство и успех влияют на мозг
Исследования
Pro
Фото: Shutterstock Инфляция по всему миру выходит из-под контроля. К чему это приведет
Статьи
Pro
Фото: Christian Burri / Unsplash Восемь способов загубить отпуск и как этого не допустить
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Как H&M стала холдингом на $23 млрд, но так и не одолела конкурента
Статьи
Pro
Как компании выигрывали суды с сотрудниками благодаря КЭДО: три кейса
Кейсы
Pro
Что поможет обрести надежду в самой тяжелой ситуации: 6 правил
Инструкции
Pro
Почему популярные маркетинговые инструменты не работают
Статьи
Теги
Шерлок Холмс ЛитРес Опрос

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Розничные продавцы сообщили о подорожании книг в апреле минимум на 12%
Технологии и медиа
«ЛитРес» уберет книги о Гарри Поттере
Бизнес
Продажи аудиокниг достигли трети от всей цифровой литературы
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter