Россияне выбрали Шерлока Холмса и Гермиону примерами для подражания

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В качестве примеров для подражания среди персонажей из зарубежных произведений россияне отдают предпочтение Шерлоку Холмсу Конан Дойля (29,8%), Гермионе Грейнджер из саги о Гарри Поттере Джоан Роулинг (29,4%) и Маленькому принцу Антуана де Сент-Экзюпери (19,1%). Из персонажей отечественной литературы россияне выбрали ролевой моделью Маргариту Михаила Булгакова (22,9%), Эраста Фандорина — главного героя серии исторических детективов Бориса Акунина (16,9%), и Ассоль из «Алых парусов» Александра Грина. Такие результаты получили книжные сервисы «ЛитРес» в ходе опроса, в котором приняли участие более 1,5 тыс. россиян. РБК ознакомился с исследованием.

В пятерку наиболее вдохновляющих персонажей из зарубежной литературы также вошли Элизабет Беннет из романа «Гордость и предубеждение» Джейн Остин и Северус Снегг из саги о Гарри Поттере (по 18,4%), а также Скарлетт О’Хара — главная героиня романа «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл (17,3%). Среди персонажей отечественных произведений примером для подражания россияне также считают Андрея Болконского из «Войны и мира» Льва Толстого (11,9%), а замыкает топ-5 Татьяна Ларина из «Евгения Онегина» Александра Пушкина. Почти каждый седьмой опрошенный (15,5%) заявил, что среди героев отечественной литературы нет тех персонажей, на которых хотелось бы равняться.

Большая часть опрошенных (более 86%) указало, что вдохновляются литературными персонажами, а почти 82% считают, что даже отрицательный герой может стать ролевой моделью, если читатель разделяет его ценности и взгляды. По такой причине выбирают пример для подражания 60,6% респондентов, однако чаще (71,4%) читателей вдохновляют персонажи, чьи поступки и характер им импонируют. Чуть больше четверти опрошенных (26%) признались, что у них нет желаемых качеств, которые есть у персонажей, и поэтому читатели мечтают походить на них.

По данным компании Wildberries, в прошлом году «Мастер и Маргарита» Булгакова и первая часть саги о Гарри Поттере «Гарри Поттер и Философский камень» вошли в десятку самых популярных книг у россиян, а в детективном жанре лидером продаж стал детектив «просто Маса» Акунина, который рассказывает о приключениях друга Эраста Фандорина Масахиро Сибаты.

Аналитики сервиса аудиокниг Storytel рассказали, что Акунин уже третий год остается самым популярным писателем среди пользователей сервиса на новогодних каникулах.