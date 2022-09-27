Минфин предложил с нового года повысить минимальную цену водки

Необходимость повышения цены Минфин объяснил ростом ставок акциза на алкогольную продукцию, разгоном инфляции и ростом затрат на производство водки и других алкогольных напитков

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Минимальная цена пол-литровой бутылки водки в рознице с 1 января 2023 года нужно повысить с нынешних 261 руб. до 281 руб., предложило министерство финансов. Проект соответствующего приказал опубликован на Федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Минимальную закупочную цену водки у производителя предлагается повысить с 214 до 229 руб. за полулитровую бутылку, оптовую — с 222 до 238 руб.

Минимальная розничная цена (МРЦ) пол-литровой бутылки коньяка, согласно проекту, должна вырасти с 480 до 517 руб., бренди — с 349 до 375 руб.

Приказ о предыдущем повышении минимальных цен на алкоголь был выпущен в январе 2022 года. Тогда минимальную цену на водку в рознице увеличили с 243 до 261 руб. Самый дешевый коньяк в магазинах подорожал с 446 до 480 руб., а минимальная розничная цена бренди выросла с 324 до 348 руб.

В пояснительной записке к приказу названы причины повышения цен на крепкий алкоголь:

повышение ставок акциза на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9% с 589 до 613 руб. за 1 л безводного этилового спирта;

уровень инфляции;

рост затрат на производство алкогольной продукции (коммунальные услуги, оплата труда, рост цен на компоненты).

Читайте на РБК Pro Pro 90 дней до остановки зарубежных систем кибербезопасности. Что делать 90 дней до остановки зарубежных систем кибербезопасности. Что делать Инструкции Pro Комиссия по брони, положение мобилизованных: как действовать кадровикам Комиссия по брони, положение мобилизованных: как действовать кадровикам Статьи Pro По каким отраслям ударят новые санкции ЕС По каким отраслям ударят новые санкции ЕС Прогнозы Pro Как рецепт коктейля от агента 007 поможет наладить работу и личную жизнь Как рецепт коктейля от агента 007 поможет наладить работу и личную жизнь Статьи Pro Экзистенциальный ужас: почему Apple запугивает покупателей Экзистенциальный ужас: почему Apple запугивает покупателей Статьи Pro Российские бренды из мини-цехов: кто теперь продает на Ozon и Wildberries Российские бренды из мини-цехов: кто теперь продает на Ozon и Wildberries Статьи Pro Как попасть в кадровый ИТ-резерв государства Как попасть в кадровый ИТ-резерв государства Инструкции Pro В какие активы безопаснее вкладываться в кризис В какие активы безопаснее вкладываться в кризис Статьи

Прогнозный уровень инфляции на 2023 год в приказе принят в размере 5,5% «согласно сценариям прогноза социально-экономического развития, разработанным Минэкономразвития России».

Ранее Минфин заложил в доходы бюджета на 2023–2025 годы поступления от акциза на сладкие напитки. Идея введения налога на сладкие напитки обсуждается уже несколько лет. В 2016 году Минфин уже предлагал ввести акциз на напитки с добавлением сахара или других подслащивающих и вкусоароматических веществ в размере 5 руб. за 1 л. Тогда Минфин оценивал, что мера даст бюджету дополнительные доходы в размере 80 млрд руб.: 25 млрд руб. в 2017 году, а в 2018 и 2019 годах — 27 млрд и 28 млрд руб. соответственно.



Идею поддерживал Минздрав, объяснив, что акциз на сладкие напитки — эффективное экономическое средство для снижения распространенности ожирения и заболеваемости диабетом.



Но правительство от введения акциза в 2016 году отказалось: власти посчитали, что мера может болезненно ударить по отечественным производителям в период кризиса.