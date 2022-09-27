Минфин предложил с нового года повысить минимальную цену водки
Минимальная цена пол-литровой бутылки водки в рознице с 1 января 2023 года нужно повысить с нынешних 261 руб. до 281 руб., предложило министерство финансов. Проект соответствующего приказал опубликован на Федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
Минимальную закупочную цену водки у производителя предлагается повысить с 214 до 229 руб. за полулитровую бутылку, оптовую — с 222 до 238 руб.
Минимальная розничная цена (МРЦ) пол-литровой бутылки коньяка, согласно проекту, должна вырасти с 480 до 517 руб., бренди — с 349 до 375 руб.
Приказ о предыдущем повышении минимальных цен на алкоголь был выпущен в январе 2022 года. Тогда минимальную цену на водку в рознице увеличили с 243 до 261 руб. Самый дешевый коньяк в магазинах подорожал с 446 до 480 руб., а минимальная розничная цена бренди выросла с 324 до 348 руб.
В пояснительной записке к приказу названы причины повышения цен на крепкий алкоголь:
- повышение ставок акциза на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9% с 589 до 613 руб. за 1 л безводного этилового спирта;
- уровень инфляции;
- рост затрат на производство алкогольной продукции (коммунальные услуги, оплата труда, рост цен на компоненты).
Прогнозный уровень инфляции на 2023 год в приказе принят в размере 5,5% «согласно сценариям прогноза социально-экономического развития, разработанным Минэкономразвития России».
Ранее Минфин заложил в доходы бюджета на 2023–2025 годы поступления от акциза на сладкие напитки. Идея введения налога на сладкие напитки обсуждается уже несколько лет. В 2016 году Минфин уже предлагал ввести акциз на напитки с добавлением сахара или других подслащивающих и вкусоароматических веществ в размере 5 руб. за 1 л. Тогда Минфин оценивал, что мера даст бюджету дополнительные доходы в размере 80 млрд руб.: 25 млрд руб. в 2017 году, а в 2018 и 2019 годах — 27 млрд и 28 млрд руб. соответственно.
Идею поддерживал Минздрав, объяснив, что акциз на сладкие напитки — эффективное экономическое средство для снижения распространенности ожирения и заболеваемости диабетом.
Но правительство от введения акциза в 2016 году отказалось: власти посчитали, что мера может болезненно ударить по отечественным производителям в период кризиса.