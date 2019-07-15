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Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.20
Twitter $44 (+17,21%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20
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СМИ узнали исполнителя роли агента 007 в новом фильме о Джеймсе Бонде

Роль агента 007 в 25-м фильме об агенте службы внешней разведки Великобритании исполнит британская темнокожая актриса Лашана Линч, сообщает Daily Mail.

Она не станет новым Бондом — его по-прежнему будет играть актер Дэниел Крейг, отмечает издание.

Действие нового фильма начинается с того, что герой Бонда отправляется отдыхать на остров Ямайка. На это время глава MI6 М, чью роль исполняет Рэйф Файнс, присваивает его номер другому агенту.

«В начале фильма есть ключевая сцена, где М говорит: «Войдите, 007», — и входит Лашана. <…> Бонд еще Бонд, но агент 007 заменен на потрясающую женщину», — заявил источник издания.

Общество
Дэниел Крэйг и Рами Малек сыграют в новом фильме бондианы

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Новый фильм бондианы выйдет в прокат в 2020 году. Создатели картины уже объявили, что роли в картине исполнят актеры Бен Уишоу, Джеффри Райт, Рори Киннир и Наоми Харрис. Также одного из ключевых персонажей сыграет Рами Малек — обладатель «Оскара» за роль Фредди Меркьюри в «Богемской рапсодии».
 

Теги: Джеймс Бонд, актриса, агент 007
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