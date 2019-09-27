Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 сентября
USD ЦБ: 64,42 (+0,13) Quote, 12:39
Курс евро на 28 сентября
EUR ЦБ: 70,32 (-0,07) Quote, 12:39
Песков пошутил о специальном мобильном телефоне Путина Политика, 23:41 Человек-паук останется в киновселенной Marvel Общество, 23:21 Полиция начала проверку после заявлений сотрудниц о домогательствах Общество, 23:02 Лавров сообщил о готовности лично возобновить полеты в Грузию Политика, 23:00 Помпео сообщил Лаврову о своей непричастности к лишению россиян виз США Политика, 22:42 «Голос Америки» ответил на решение Госдумы провести проверку их работы Общество, 22:27 Лавров в ООН предостерег от «приватизации» международных организаций Политика, 22:21 Адвокат заявил о выходе из СИЗО обвиняемого в госизмене ученого Общество, 22:09 Акции китайских компаний рухнули из-за угрозы ухода с бирж США Экономика, 21:43 «Барыс» одержал четвертую победу подряд в КХЛ Спорт, 21:39 Глава подмосковной Истры Андрей Вихарев решил уволиться Политика, 21:37 Российская прыгунья Мария Ласицкене вышла в финал чемпионата мира Спорт, 21:21 Лавров и Помпео обсудили восемь тем во время встречи на Генассамблее ООН Политика, 20:51 Кремль ответил на заявление Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР Политика, 20:50
Общество ,  
0 
Человек-паук останется в киновселенной Marvel
Disney и Sony договорились о совместном производстве фильмов о Человеке-пауке. У нового фильма даже есть дата выхода: 16 июля 2021 года
Исполнитель роли «Человека-паука» Том Холланд (Фото: Chris Pizzello / Invision / AP)

Компании The Walt Disney Company и Sony Pictures смогли достичь соглашения, согласно которому во вселенной Marvel появится новый фильм о Человеке-пауке. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на главу компании Marvel Studios Кевина Файги.

«Я очень рад, что путешествие Человека-паука продолжится во вселенной Marvel», — сказал он и добавил, что команда киностудии Marvel рада возможности продолжить работать над этим персонажем. «Человек-паук — мощная икона и герой, чья история охватывает все эпохи и аудитории по всему миру. Он также оказался единственным героем, обладающим суперспособностью переходить в другие кинематографические вселенные», — добавил он.

Marvel и Sony начали плодотворное сотрудничество в 2015 году, выпустив среди прочего два знаменитых кинохита «Человек-паук: Возвращение домой» (2017 год) и «Человек-паук: Вдали от дома» (2019). Права на экранизацию фильмов с этим персонажем достались Sony, а сам Человек-паук попал во вселенную Marvel, в которой стал одним из ее ключевых персонажей.

Общество
Человек-паук покинет киновселенную Marvel из-за конфликта с Sony

В августе сообщалось, что киностудии Disney / Marvel и Sony не смогли достичь договоренности о совместном производство фильмов о Человеке-пауке. Однако позднее стороны все же сели за стол переговоров и смогли достичь соглашения, согласно которому Marvel спродюсирует для Sony по меньшей мере еще один фильм с Томом Холландом в главной роли. По данным издания, новый фильм о Человеке-пауке должен выйти 16 июля 2021 года.

Условия новой сделки не разглашаются, уточняет Hollywood Reporter.

Авторы: Михаил Юшков, Мария Бондаренко
Теги: кино, Marvel, «Человек-паук»
Материалы по теме
Человек-паук покинет киновселенную Marvel из-за конфликта с Sony
Общество
Кит Харингтон получил роль в новом фильме Marvel
Общество
Автор комиксов Marvel Стэн Ли перед смертью создал нового супергероя
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter