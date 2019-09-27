Человек-паук останется в киновселенной Marvel

Disney и Sony договорились о совместном производстве фильмов о Человеке-пауке. У нового фильма даже есть дата выхода: 16 июля 2021 года

Исполнитель роли «Человека-паука» Том Холланд (Фото: Chris Pizzello / Invision / AP)

Компании The Walt Disney Company и Sony Pictures смогли достичь соглашения, согласно которому во вселенной Marvel появится новый фильм о Человеке-пауке. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на главу компании Marvel Studios Кевина Файги.

«Я очень рад, что путешествие Человека-паука продолжится во вселенной Marvel», — сказал он и добавил, что команда киностудии Marvel рада возможности продолжить работать над этим персонажем. «Человек-паук — мощная икона и герой, чья история охватывает все эпохи и аудитории по всему миру. Он также оказался единственным героем, обладающим суперспособностью переходить в другие кинематографические вселенные», — добавил он.

Marvel и Sony начали плодотворное сотрудничество в 2015 году, выпустив среди прочего два знаменитых кинохита «Человек-паук: Возвращение домой» (2017 год) и «Человек-паук: Вдали от дома» (2019). Права на экранизацию фильмов с этим персонажем достались Sony, а сам Человек-паук попал во вселенную Marvel, в которой стал одним из ее ключевых персонажей.

В августе сообщалось, что киностудии Disney / Marvel и Sony не смогли достичь договоренности о совместном производство фильмов о Человеке-пауке. Однако позднее стороны все же сели за стол переговоров и смогли достичь соглашения, согласно которому Marvel спродюсирует для Sony по меньшей мере еще один фильм с Томом Холландом в главной роли. По данным издания, новый фильм о Человеке-пауке должен выйти 16 июля 2021 года.