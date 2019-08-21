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Человек-паук покинет киновселенную Marvel из-за конфликта с Sony

Disney и Sony Pictures не смогли прийти к финансовому соглашению по поводу сотрудничества над фильмами о Человеке-пауке. Об этом сообщает издание Deadline.

Глава киностудии Marvel, которая принадлежит Disney, Кевин Файги больше не будет продюсировать новые фильмы и другие проекты с участием супергероя, сам персонаж больше не будет появляться в киновселенной Marvel.

По данным источников издания, причиной разрыва сотрудничества стал конфликт из-за сделки: Disney настаивала на договоре, предполагающем 50-процентное участие в финансировании будущих фильмов о Человеке-пауке и половину прибыли от проката. Sony, которая снимала франшизу, в свою очередь, хотела сохранить прежние условия, по которым Disney получала лишь 5% от сборов за первый день и весь доход от продажи мерчендайза.

«Мы разочарованы, но уважаем решение Disney о том, что Файги не может оставаться ведущим продюсером следующего боевика о Человеке-пауке. Мы надеемся, что в будущем они изменят свою точку зрения, сейчас же это невозможно», — заявил представитель Sony Pictures.

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Последний фильм о супергерое Человеке-пауке вышел в этом году. Он был снят при участии Marvel и собрал в прокате более $1 млрд. Права на использование принадлежат Sony Pictures.

Теги: Marvel, «Человек-паук», Sony
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